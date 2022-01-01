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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Витебск
€ 3,23 млн
Витебск
Витебск
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Центральный спорткомплекс
Сайт:
http://www.fc.vitebsk.by/
Тренер:
Сергей Гуренко
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Таблица
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
Вчера, 14:30
«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Динамо-Бреста» и «Витебска» на победу в матче 27-го тура
30 октября
«Витебск» – «МЛ Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Высшая лига Беларуси: шансы «Витебска» и «МЛ Витебска» на победу в матче 26-го тура
23 октября
«Барановичи» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Барановичи» – «Витебск»: кто победит в матче 25 тура Высшей лиги Беларуси 2026
16 октября
У «Факела» есть три кандидата на пост тренера
13 октября
2
«Витебск» – «Ислочь»: кто победит в матче 24 тура Высшей лиги Беларуси 2026
10 октября
«Факел» дома обыграл европейскую команду (1:0)
3 октября
5
Гуренко ответил, был ли договорным матч «Зенит» – «Динамо Мн» (8:1)
27 сентября
1
«Витебск» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2026
20 сентября
«Витебск» – «Торпедо-БелАЗ»: кто победит в матче 23-го тура Высшей лиги 2026
19 сентября
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
16 сентября
5
«Витебск» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Славия-Мозырь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2026
4 сентября
«Славия-Мозырь» – «Витебск»: кто победит в матче 21-го тура Высшей лиги 2026
3 сентября
Трансляция
«Витебск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Витебск» – «Нафтан»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Беларуси 2026
27 августа
«Минск» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2026
21 августа
«Минск» – «Витебск»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026
20 августа
Трансляция
БАТЭ – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«БАТЭ» – «Витебск»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Витебск» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026
8 августа
«Витебск» – «Неман»: кто победит в матче 17 тура Высшей лиги 2026
7 августа
Трансляция
«Гомель» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Гомель» – «Витебск»: кто победит в матче 16 тура Высшей лиги 2026
31 июля
Трансляция
«Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026
12 июля
«Арсенал Дзержинск» – «Витебск»: кто победит в матче 15 тура Высшей лиги Беларуси 2026
11 июля
«Витебск» – «Днепр»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026
3 июля
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