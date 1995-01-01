Турниры:
Белоруссия. Высшая лига 2022
|30 тур
|12 ноября, суббота
|14:00
|Неман
|1:1
|Витебск
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Витебск
|1:3
|Ислочь
|28 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Динамо-Брест
|4:4
|Витебск
|27 тур
|23 октября, воскресенье
|17:00
|Витебск
|0:1
|Слуцк
|26 тур
|18 октября, вторник
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Витебск
|25 тур
|14 октября, пятница
|17:00
|Витебск
|0:5
|Шахтер
|24 тур
|8 октября, суббота
|18:30
|Витебск
|0:0
|Динамо
|23 тур
|30 сентября, пятница
|20:00
|Гомель
|1:0
|Витебск
|22 тур
|16 сентября, пятница
|19:00
|Витебск
|1:1
|БАТЭ
|21 тур
|10 сентября, суббота
|18:00
|Днепр
|2:1
|Витебск
|20 тур
|3 сентября, суббота
|16:30
|Витебск
|2:2
|Белшина
|19 тур
|28 августа, воскресенье
|16:00
|Славия-Мозырь
|0:2
|Витебск
|18 тур
|20 августа, суббота
|16:00
|Витебск
|3:0
|Арсенал
|17 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Минск
|2:0
|Витебск
|16 тур
|5 августа, пятница
|20:30
|Витебск
|0:3
|Энергетик-БГУ
|15 тур
|16 июля, суббота
|16:00
|Витебск
|2:2
|Неман
|14 тур
|8 июля, пятница
|18:00
|Ислочь
|2:0
|Витебск
|13 тур
|3 июля, воскресенье
|16:00
|Витебск
|0:1
|Динамо-Брест
|12 тур
|25 июня, суббота
|17:00
|Слуцк
|0:2
|Витебск
|11 тур
|17 июня, пятница
|20:00
|Витебск
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|10 тур
|28 мая, суббота
|19:00
|Шахтер
|2:0
|Витебск
|9 тур
|22 мая, воскресенье
|19:00
|Динамо
|2:1
|Витебск
|8 тур
|13 мая, пятница
|18:30
|Витебск
|1:1
|Гомель
|7 тур
|8 мая, воскресенье
|15:00
|БАТЭ
|2:1
|Витебск
|6 тур
|2 мая, понедельник
|13:00
|Витебск
|2:1
|Днепр
|5 тур
|22 апреля, пятница
|16:00
|Белшина
|2:2
|Витебск
|4 тур
|17 апреля, воскресенье
|14:00
|Витебск
|0:3
|Славия-Мозырь
|3 тур
|11 апреля, понедельник
|15:30
|Арсенал
|0:0
|Витебск
|2 тур
|3 апреля, воскресенье
|13:00
|Витебск
|1:1
|Минск
|1 тур
|19 марта, суббота
|14:00
|Энергетик-БГУ
|3:1
|Витебск