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    Витебск - результаты

    Город Витебск
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Сайт http://www.fc.vitebsk.by/
    Стадион Центральный спорткомплекс
    Тренер Сергей Ясинский
    Турниры:
    Белоруссия. Высшая лига 2022
    30 тур
    		12 ноября, суббота 14:00 Неман 1:1 Витебск
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:00 Витебск 1:3 Ислочь
    28 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Динамо-Брест 4:4 Витебск
    27 тур
    		23 октября, воскресенье 17:00 Витебск 0:1 Слуцк
    26 тур
    		18 октября, вторник 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск
    25 тур
    		14 октября, пятница 17:00 Витебск 0:5 Шахтер
    24 тур
    		8 октября, суббота 18:30 Витебск 0:0 Динамо
    23 тур
    		30 сентября, пятница 20:00 Гомель 1:0 Витебск
    22 тур
    		16 сентября, пятница 19:00 Витебск 1:1 БАТЭ
    21 тур
    		10 сентября, суббота 18:00 Днепр 2:1 Витебск
    20 тур
    		3 сентября, суббота 16:30 Витебск 2:2 Белшина
    19 тур
    		28 августа, воскресенье 16:00 Славия-Мозырь 0:2 Витебск
    18 тур
    		20 августа, суббота 16:00 Витебск 3:0 Арсенал
    17 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Минск 2:0 Витебск
    16 тур
    		5 августа, пятница 20:30 Витебск 0:3 Энергетик-БГУ
    15 тур
    		16 июля, суббота 16:00 Витебск 2:2 Неман
    14 тур
    		8 июля, пятница 18:00 Ислочь 2:0 Витебск
    13 тур
    		3 июля, воскресенье 16:00 Витебск 0:1 Динамо-Брест
    12 тур
    		25 июня, суббота 17:00 Слуцк 0:2 Витебск
    11 тур
    		17 июня, пятница 20:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
    10 тур
    		28 мая, суббота 19:00 Шахтер 2:0 Витебск
    9 тур
    		22 мая, воскресенье 19:00 Динамо 2:1 Витебск
    8 тур
    		13 мая, пятница 18:30 Витебск 1:1 Гомель
    7 тур
    		8 мая, воскресенье 15:00 БАТЭ 2:1 Витебск
    6 тур
    		2 мая, понедельник 13:00 Витебск 2:1 Днепр
    5 тур
    		22 апреля, пятница 16:00 Белшина 2:2 Витебск
    4 тур
    		17 апреля, воскресенье 14:00 Витебск 0:3 Славия-Мозырь
    3 тур
    		11 апреля, понедельник 15:30 Арсенал 0:0 Витебск
    2 тур
    		3 апреля, воскресенье 13:00 Витебск 1:1 Минск
    1 тур
    		19 марта, суббота 14:00 Энергетик-БГУ 3:1 Витебск
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