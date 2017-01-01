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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Витебск
Результаты
€ 3 млн
Витебск - результаты матчей
Витебск
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Центральный спорткомплекс
Сайт:
http://www.fc.vitebsk.by/
Тренер:
Сергей Гуренко
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Беларусь. Кубок. 2026/2027
Беларусь. Высшая лига. 2026
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Беларусь. Высшая лига. 2025
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Белоруссия. Высшая лига. 2021
Белоруссия. Высшая лига. 2020
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Белоруссия. Высшая лига. 2019
Белоруссия. Высшая лига. 2018
Беларусь. Высшая лига. 2017
Беларусь. Высшая лига. 2016
Беларусь. Высшая лига. 2015
Беларусь. Высшая лига. 2011
Беларусь. Высшая лига. 2010
Чемпионат Белоруссии. 2009
12.09 | 18:00
Витебск
1 : 1
Белшина
04.09 | 20:00
Славия-Мозырь
3 : 0
Витебск
28.08 | 18:00
Витебск
2 : 0
Нафтан
21.08 | 18:00
Минск
0 : 1
Витебск
15.08 | 20:00
БАТЭ
1 : 0
Витебск
08.08 | 18:10
Витебск
1 : 0
Неман
01.08 | 18:10
Гомель
0 : 1
Витебск
12.07 | 16:00
Арсенал
0 : 3
Витебск
04.07 | 16:00
Витебск
1 : 0
Днепр
27.06 | 20:30
Динамо Мн
1 : 1
Витебск
20.06 | 18:30
Витебск
1 : 2
Динамо-Брест
13.06 | 17:00
МЛ Витебск
1 : 2
Витебск
31.05 | 14:00
Витебск
2 : 3
Барановичи
23.05 | 16:00
Ислочь
3 : 0
Витебск
17.05 | 18:00
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
Витебск
09.05 | 16:00
Белшина
1 : 0
Витебск
03.05 | 15:00
Витебск
0 : 0
Славия-Мозырь
25.04 | 16:00
Нафтан
1 : 1
Витебск
18.04 | 14:00
Витебск
2 : 0
Минск
11.04 | 16:00
Витебск
1 : 0
БАТЭ
04.04 | 14:00
Неман
2 : 0
Витебск
20.03 | 17:00
Витебск
1 : 1
Гомель
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