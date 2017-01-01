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Витебск - результаты матчей

Витебск
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Центральный спорткомплекс
Сайт:
http://www.fc.vitebsk.by/
Тренер:
Сергей Гуренко
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
12.09 | 18:00
Витебск
1 : 1
Белшина
04.09 | 20:00
Славия-Мозырь
3 : 0
Витебск
28.08 | 18:00
Витебск
2 : 0
Нафтан
21.08 | 18:00
Минск
0 : 1
Витебск
15.08 | 20:00
БАТЭ
1 : 0
Витебск
08.08 | 18:10
Витебск
1 : 0
Неман
01.08 | 18:10
Гомель
0 : 1
Витебск
12.07 | 16:00
Арсенал
0 : 3
Витебск
04.07 | 16:00
Витебск
1 : 0
Днепр
27.06 | 20:30
Динамо Мн
1 : 1
Витебск
20.06 | 18:30
Витебск
1 : 2
Динамо-Брест
13.06 | 17:00
МЛ Витебск
1 : 2
Витебск
31.05 | 14:00
Витебск
2 : 3
Барановичи
23.05 | 16:00
Ислочь
3 : 0
Витебск
17.05 | 18:00
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
Витебск
09.05 | 16:00
Белшина
1 : 0
Витебск
03.05 | 15:00
Витебск
0 : 0
Славия-Мозырь
25.04 | 16:00
Нафтан
1 : 1
Витебск
18.04 | 14:00
Витебск
2 : 0
Минск
11.04 | 16:00
Витебск
1 : 0
БАТЭ
04.04 | 14:00
Неман
2 : 0
Витебск
20.03 | 17:00
Витебск
1 : 1
Гомель
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