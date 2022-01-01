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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Витебск
Состав
€ 3 млн
Витебск - состав команды
Витебск
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Центральный спорткомплекс
Сайт:
http://www.fc.vitebsk.by/
Тренер:
Сергей Гуренко
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
50
Гойло Никита
Вра
28
€ 0.2 млн
12
Харитонов Дмитрий
Вра
29
€ 0.2 млн
1
Новичков Иван
Вра
22
€ 0.05 млн
22
Егоров Семён
Защ
26
€ 0.15 млн
3
Жумаев Вепа
Защ
25
€ 0.1 млн
24
Макушинский Ярослав
Защ
28
€ 0.1 млн
23
Наумов Никита
Защ
36
€ 0.075 млн
91
Назаренко Павел
Защ
31
€ 0.075 млн
28
Янковский Кирилл
Защ
27
€ 0.075 млн
6
Родионов Кирилл
Защ
26
€ 0.075 млн
24
Маглуар Эгедег
Защ
20
€ 0.05 млн
24
Кравченко Иван
Защ
20
-
8
Ануфриев Александр
Пол
31
€ 0.3 млн
20
Краснов Евгений
Пол
28
€ 0.25 млн
17
Новых Евгений
Пол
20
€ 0.15 млн
30
Башилов Михаил
Пол
33
€ 0.15 млн
7
Лисовский Роман
Пол
24
€ 0.1 млн
88
Песняк Даниил
Пол
19
€ 0.05 млн
86
Згомба Марин
Пол
21
€ 0.05 млн
26
Тихоновский Сергей
Пол
36
€ 0.05 млн
11
Гуренко Артем
Нап
32
€ 0.225 млн
9
Теверов Руслан
Нап
32
€ 0.2 млн
21
Бурнос Александр
Нап
27
€ 0.175 млн
10
Протасов Евген
Нап
29
€ 0.15 млн
18
Аникеев Владлен
Нап
22
€ 0.1 млн
14
Червяков Захар
Нап
24
€ 0.05 млн
19
Вехтев Никита
Нап
21
-
77
Минаев Роман
Нап
28
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 8
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