Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Витебск
Новости
€ 3 млн
Витебск - новости команды
Витебск
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Центральный спорткомплекс
Сайт:
http://www.fc.vitebsk.by/
Тренер:
Сергей Гуренко
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Витебск» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Славия-Мозырь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2026
4 сентября
«Славия-Мозырь» – «Витебск»: кто победит в матче 21-го тура Высшей лиги 2026
3 сентября
Трансляция
«Витебск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Витебск» – «Нафтан»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Беларуси 2026
27 августа
«Минск» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2026
21 августа
«Минск» – «Витебск»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026
20 августа
Трансляция
БАТЭ – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«БАТЭ» – «Витебск»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Витебск» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026
8 августа
«Витебск» – «Неман»: кто победит в матче 17 тура Высшей лиги 2026
7 августа
Трансляция
«Гомель» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Гомель» – «Витебск»: кто победит в матче 16 тура Высшей лиги 2026
31 июля
Трансляция
«Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026
12 июля
«Арсенал Дзержинск» – «Витебск»: кто победит в матче 15 тура Высшей лиги Беларуси 2026
11 июля
«Витебск» – «Днепр»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026
3 июля
«Динамо Минск» – «Витебск»: кто победит в матче 13 тура Высшей лиги 2026
26 июня
«Витебск» – «Динамо-Брест»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.83
19 июня
Трансляция
«МЛ Витебск» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2026
13 июня
«МЛ Витебск» – «Витебск»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.9
12 июня
Трансляция
«Витебск» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026
31 мая
Трансляция
«Ислочь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Ислочь» – «Витебск»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.67
22 мая
Трансляция
«Торпедо-БелАЗ» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Трансляция
«Белшина» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Локомотиву» предложили трех тренеров на замену Галактионову
5 мая
2
Трансляция
«Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Витебск» – «Славия-Мозырь»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.80
2 мая
Трансляция
«Нафтан» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
Трансляция
«Витебск» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
1
2
3
4
5
Главные новости
Фото
Назначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
18:30
Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
8
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
1
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
2
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
8
Фото
ЦСКА показал фото травмированных Акинфеева и Баринова
16:43
1
Роналду может купить футбольный клуб
16:26
2
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+