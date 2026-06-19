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«Витебск» – «Динамо-Брест»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.83

19 июня 2026 10:36
Витебск - Динамо-Брест
20 июн. 2026, суббота 18:30 | Беларусь. Высшая лига, 12 тур
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1.83
Обе забьют – да
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20 июня 2026 года в рамках 12-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Витебск» и «Динамо-Брест».

«Витебск»

Витебский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице (13 очков после 11 туров). Команда демонстрирует нестабильную игру, особенно в обороне: пропускает в пяти последних матчах, в среднем 1.80 гола за последние пять игр (девять голов в пяти встречах). Атака приносит 1.00 гола в среднем (пять голов). Домашняя форма внушает оптимизм: «Витебск» не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своeм поле. В прошлом туре была одержана выездная победа над лидером «МЛ Витебск» (2:1). В личных встречах с «Динамо-Брест» витебчане забивают в семи последних матчах, однако брестчане побеждают в трeх последних очных встречах.

«Динамо-Брест»

Брестский клуб располагается на восьмом месте (14 очков). Команда стабильно забивает: в шести последних матчах, в среднем 1.40 гола за последние пять игр (семь голов в пяти встречах). Оборона при этом пропускает 1.60 в среднем (восемь голов). В прошлом туре «Динамо-Брест» уступило «Неману» на своeм поле (1:3). В личных встречах с «Витебском» гости забивают в трeх последних матчах. Брестчане умеют забивать, но их защита остаeтся уязвимой.

Факты о командах

«Витебск»

  • 11-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Евгений Краснов (2)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.80 пропущено
  • Не проигрывают дома в 5 из 7 матчей
  • Пропускают в 5 последних матчах
  • Забивают «Динамо-Брест» в 7 последних встречах

«Динамо-Брест»

  • 8-е место, 14 очков, лучший бомбардир: Егор Корцов (3)
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 1.60 пропущено
  • Забивают в 6 последних матчах
  • Забивают «Витебску» в 3 последних встречах

Прогноз на матч «Витебск» – «Динамо-Брест»

Обе команды регулярно пропускают и стабильно забивают. «Витебск» дома силeн, но его оборона ненадeжна. «Динамо-Брест» умеет забивать, особенно в очных встречах. Вероятен обмен голами. Хозяева имеют преимущество домашнего поля, но гости тоже способны отличиться. Исход матча может быть любым, однако ставка на голы с обеих сторон выглядит надeжной.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.83
  • Тотал голов больше 2.5

1.83
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Витебск
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