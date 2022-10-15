- 15 октября 2022
- 19:25 Судья потерял сознание во время матча БАТЭ – «Динамо-Брест». Он покинул поле на носилках
- 23 сентября 2021
- 23:37 Фото «Торпедо» бесплатно подписало белоруса Седько
- 2 марта 2021
- 12:52 Фанаты девяти из 16 клубов высшей лиги Белоруссии объявили о бойкоте матчей по политическим мотивам 3
- 3 февраля 2021
- 13:59 Sport24: «Локомотив» интересуется защитником сборной Белоруссии Печениным 3
- 19 января 2021
- 20:45 Украинский полузащитник Нойок перейдет в «Оренбург» 1
- 29 ноября 2020
- 08:50 Милевский сообщил об уходе из брестского «Динамо» 2
- 23 октября 2020
- 23:12 Милевский близок к переходу в кипрский «Пафос» 2
- 27 сентября 2020
- 01:42 Милевский: «Третьего гола в ворота БАТЭ не было, смотрел повтор десять раз. Судьи ошиблись в нашу сторону» 1
- 2 сентября 2020
- 22:53 Фото «Ростов» объявил о трансфере белорусского защитника Павловца. Он присоединится к команде зимой
- 16:26 «РБ-Спорт»: «Ростов» договорился о трансфере защитника брестского «Динамо» Павловца 4
- 31 августа 2020
- 13:37 Жеребьевка 3-го отборочного раунда ЛЧ. «Краснодар» сыграет с победителем пары ПАОК – «Бенфика» 28
- 18 августа 2020
- 22:55 Лига чемпионов. «Астана» проиграла брестскому «Динамо», несмотря на в два раза более дорогой состав; в матче девять голов 7
- 20 июля 2020
- 23:41 Фото Милевский вылечился от коронавируса и вернулся к тренировкам 1
- 6 июля 2020
- 11:19 11 футболистов брестского «Динамо» заразились коронавирусом, среди них – Хачериди и Милевский 6
- 6 июня 2020
- 22:06 Высшая лига. «Динамо-Брест» забил шесть голов «Минску», который в мае уходил на карантин
- 24 мая 2020
- 19:44 Кубок Белоруссии. БАТЭ победил «Динамо-Брест» в финале турнира 2
- 20 мая 2020
- 20:54 Высшая лига. Действующий чемпион «Динамо», несмотря на гол Милевского, проиграло БАТЭ 1
- 16 мая 2020
- 19:25 Высшая лига. Действующий чемпион «Динамо-Брест» уступил «Энергетику-БГУ», «Шахтер» победил «Славию» 1
- 3 мая 2020
- 16:59 Врачи брестского «Динамо» на матче с «Белшиной» помогли болельщику, которому стало плохо 1
- 15:59 Высшая лига. «Динамо-Брест» разгромило «Белшину», у которой ни одной победы за семь туров 1
- 29 апреля 2020
- 22:11 Кубок Белоруссии. БАТЭ и брестское «Динамо» вышли в финал 1
- 27 апреля 2020
- 21:48 Алиев – Милевскому: «Если остальные чемпионаты не восстановят, ты, чувствую, подзалетишь на золотой мячишко» 1
- 25 апреля 2020
- 20:59 Высшая лига. Действующий чемпион «Динамо-Брест» дома всухую уступил «Шахтеру» 3