Матч 20 тура чемпионата Беларуси между брестским «Динамо» и «МЛ Витебск» пройдет 29 августа 2026 года в Бресте на стадионе «ОСК Брестский». Хозяева располагаются на четвeртом месте с 31 очком, гости идут третьими с 35 баллами, имея при этом на три матча меньше. «МЛ Витебск» подходит к игре с явным психологическим преимуществом – в семи последних очных встречах он не уступает брестчанам, а в трeх последних матчах не пропускает от них ни одного гола. Сможет ли «Динамо» прервать эту неудачную серию на своем поле и приблизиться к лидирующей группе, или гости продолжат свое доминирование и упрочат положение в тройке сильнейших?

Кто победит в матче

«Динамо Брест» постарается использовать преимущество своего поля и стабильную атаку, чтобы прервать безвыигрышную серию в матчах с «МЛ Витебск». Брестчане забивают в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,60 гола. В чемпионате команда не проигрывает в семи из девяти последних встреч, что говорит о хорошей форме. Однако оборона хозяев пропускает в среднем 1,00 мяча, а в очных встречах с витебским клубом они регулярно оказываются в роли догоняющих – в трeх последних матчах они не смогли забить сопернику ни одного гола. Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают надежду, но против столь организованного соперника этого может оказаться недостаточно.

«МЛ Витебск» подходит к игре с явным психологическим и статистическим преимуществом. Команда не проигрывает в семи последних очных матчах против «Динамо Брест», а в трeх последних встречах не пропускает от брестчан. Оборона гостей действует образцово: в среднем 0,60 пропущенного мяча за последние пять игр, что позволяет им сдерживать атаки любого соперника. При этом атака витебского клуба стабильна: они забивают в шести из семи последних очных встреч, а в среднем за пять игр приносят 1,20 гола. В стартовых турах «МЛ Витебск» уверенно обыграл «Барановичи» (2:0) и сыграл вничью с БАТЭ (0:0), подтвердив свою готовность бороться за высокие места. Гости уверенно играют на выезде и имеют тотальное преимущество над этим соперником, что делает их фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку и атакующий потенциал «Динамо Брест», «МЛ Витебск» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, более надeжную оборону и стабильную атаку. Хозяева способны забить, но их история встреч с этим соперником складывается не в их пользу. Наиболее вероятный исход – минимальная победа гостей с сохранением сухого счeта.

Форма и история личных встреч

В последних семи очных матчах «МЛ Витебск» не проиграл «Динамо Брест» ни разу, одержав пять побед и дважды сыграв вничью. При этом в трeх последних встречах гости не пропустили от брестчан ни одного гола, а в шести из семи последних игр неизменно забивали. Текущая форма «МЛ Витебск» – стабильные результаты и надeжная оборона, тогда как «Динамо» дома хоть и редко проигрывает, но против этого соперника его серия неудач продолжается уже несколько лет. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу витебского клуба, несмотря на домашний фактор.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «МЛ Витебск» в основное время. Семиматчевая беспроигрышная серия в очных встречах, образцовая оборона гостей и их умение забивать «Динамо Брест» делают витебский клуб фаворитом. Хозяева способны создать проблемы, но их безголевая серия в последних трeх матчах против этого соперника не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «МЛ Витебск» с коэффициентом 2,1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура чемпионата Беларуси между «Динамо Брест» и «МЛ Витебск» состоится 29 августа 2026 года в Бресте на стадионе «ОСК Брестский» и начнется в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Беларусь 5».