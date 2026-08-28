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«Динамо Брест» – «МЛ Витебск»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Беларуси 2026

28 августа 2026 11:38
Динамо-Брест - МЛ Витебск
29 авг. 2026, суббота 17:30 | Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «МЛ Витебск»
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Матч 20 тура чемпионата Беларуси между брестским «Динамо» и «МЛ Витебск» пройдет 29 августа 2026 года в Бресте на стадионе «ОСК Брестский». Хозяева располагаются на четвeртом месте с 31 очком, гости идут третьими с 35 баллами, имея при этом на три матча меньше. «МЛ Витебск» подходит к игре с явным психологическим преимуществом – в семи последних очных встречах он не уступает брестчанам, а в трeх последних матчах не пропускает от них ни одного гола. Сможет ли «Динамо» прервать эту неудачную серию на своем поле и приблизиться к лидирующей группе, или гости продолжат свое доминирование и упрочат положение в тройке сильнейших?

Кто победит в матче

«Динамо Брест» постарается использовать преимущество своего поля и стабильную атаку, чтобы прервать безвыигрышную серию в матчах с «МЛ Витебск». Брестчане забивают в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,60 гола. В чемпионате команда не проигрывает в семи из девяти последних встреч, что говорит о хорошей форме. Однако оборона хозяев пропускает в среднем 1,00 мяча, а в очных встречах с витебским клубом они регулярно оказываются в роли догоняющих – в трeх последних матчах они не смогли забить сопернику ни одного гола. Домашняя поддержка и атакующий потенциал дают надежду, но против столь организованного соперника этого может оказаться недостаточно.

«МЛ Витебск» подходит к игре с явным психологическим и статистическим преимуществом. Команда не проигрывает в семи последних очных матчах против «Динамо Брест», а в трeх последних встречах не пропускает от брестчан. Оборона гостей действует образцово: в среднем 0,60 пропущенного мяча за последние пять игр, что позволяет им сдерживать атаки любого соперника. При этом атака витебского клуба стабильна: они забивают в шести из семи последних очных встреч, а в среднем за пять игр приносят 1,20 гола. В стартовых турах «МЛ Витебск» уверенно обыграл «Барановичи» (2:0) и сыграл вничью с БАТЭ (0:0), подтвердив свою готовность бороться за высокие места. Гости уверенно играют на выезде и имеют тотальное преимущество над этим соперником, что делает их фаворитами.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку и атакующий потенциал «Динамо Брест», «МЛ Витебск» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, более надeжную оборону и стабильную атаку. Хозяева способны забить, но их история встреч с этим соперником складывается не в их пользу. Наиболее вероятный исход – минимальная победа гостей с сохранением сухого счeта.

Форма и история личных встреч

В последних семи очных матчах «МЛ Витебск» не проиграл «Динамо Брест» ни разу, одержав пять побед и дважды сыграв вничью. При этом в трeх последних встречах гости не пропустили от брестчан ни одного гола, а в шести из семи последних игр неизменно забивали. Текущая форма «МЛ Витебск» – стабильные результаты и надeжная оборона, тогда как «Динамо» дома хоть и редко проигрывает, но против этого соперника его серия неудач продолжается уже несколько лет. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу витебского клуба, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (33%)
Побед - 4 (67%)
2
Забитых мячей
10
0.33
В среднем за матч
1.67
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
1 : 3
29.08.2026
МЛ Витебск
Самая крупная ничья
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
МЛ Витебск
1 : 1
17.08.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
1 : 3
29.08.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
МЛ Витебск
0 : 0
25.04.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
МЛ Витебск
2 : 0
15.03.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Динамо-Брест
0 : 2
08.03.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
МЛ Витебск
1 : 1
17.08.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Динамо-Брест
0 : 2
04.04.2025
МЛ Витебск
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
21
Александр Нечаев
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
99
Иван Зеньков
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
4
Z. Popovic
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
МЛ Витебск
1
Павел Павлюченко
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
80
Артем Концевой
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Кирилл Гоманов
АП
27
Александар Месарович
АП
12
Радивой Босич
ЛФ
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Динамо-Брест
35
Игорь Малащицкий
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
19
Денис Гречихо
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
МЛ Витебск
30
Павел Щербаченя
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
4
Оде Абдуллахи
ОП
55
Валерий Громыко
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
3-3-1-1-2
21
Нечаев
22
Павловец
3
Глущенков
55
Лаврик
11
Левицкий
44
Бутаревич
77
Юзепчук
99
Зеньков
24
Корцов
4
7
Бакич
3-1-1-3-2
1
Павлюченко
5
Мохаммади
8
20
Волков
15
Бочеров
22
Скибский
6
Гоманов
27
Месарович
80
Концевой
9
Дьябате
12
Босич
11
Левицкий
23
Лях
23
Лях
11
Левицкий
22
Павловец
18
Степанов
18
Степанов
22
Павловец
7
Бакич
88
Ковалевич
88
Ковалевич
7
Бакич
4
25
Ложкин
25
Ложкин
4
5
Мохаммади
45
Москаленчик
45
Москаленчик
5
Мохаммади
15
Бочеров
4
Абдуллахи
4
Абдуллахи
15
Бочеров
8
55
Громыко
55
Громыко
8
22
Скибский
18
Жук
18
Жук
22
Скибский
27
Месарович
10
Клеонис
10
Клеонис
27
Месарович
Остались в запасе
Динамо-Брест
МЛ Витебск
19
Денис Гречихо
ЦП
35
Игорь Малащицкий
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
Главный тренер
Александр Седнев
30
Павел Щербаченя
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
19
Денис Гречихо
ЦП
35
Игорь Малащицкий
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
7
Тимур Иванов
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Филипп Соколинский

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «МЛ Витебск» в основное время. Семиматчевая беспроигрышная серия в очных встречах, образцовая оборона гостей и их умение забивать «Динамо Брест» делают витебский клуб фаворитом. Хозяева способны создать проблемы, но их безголевая серия в последних трeх матчах против этого соперника не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «МЛ Витебск» с коэффициентом 2,1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 20 тура чемпионата Беларуси между «Динамо Брест» и «МЛ Витебск» состоится 29 августа 2026 года в Бресте на стадионе «ОСК Брестский» и начнется в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Беларусь 5».

«Динамо Брест» – «МЛ Витебск»: смотреть онлайн.

2.10
Победа «МЛ Витебск»
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск Динамо-Брест
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