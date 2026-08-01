Матч 16-го тура белорусской Высшей лиги между «Динамо-Брест» и «Белшиной» пройдет 2 августа 2026 года в Бресте на стадионе «ОСК Брестский». Хозяева после 15 туров располагаются на пятой строчке турнирной таблицы с 24 очками и не проигрывают в четырех последних матчах чемпионата, тогда как гости занимают 14-е место с 11 очками и не могут выиграть в пяти последних встречах. Однако статистика личных противостояний говорит о том, что «Белшина» является крайне неудобным соперником для брестчан, а в пяти из семи последних очных матчей не уступала. Сумеет ли «Динамо-Брест» подтвердить статус фаворита и продолжить победную серию, или «Белшина» вновь отберет очки у принципиального соперника?

Кто победит в матче

«Динамо-Брест» подходит к этому матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в четырех последних турах Высшей лиги, а в последних пяти играх всех турниров поражает своей результативностью – 14 забитых мячей при всего пяти пропущенных. Средняя результативность хозяев в этих встречах составляет впечатляющие 2.80 гола за игру, что говорит о мощной атакующей линии. Владислав Ложкин с семью голами в 16 матчах является главной ударной силой команды и находится в отличном бомбардирском тонусе. Важно отметить, что «Динамо-Брест» забивает в четырех последних матчах, а его оборона выглядит надежно – всего 1.00 пропущенного в среднем за последние пять игр. Домашняя статистика также внушает оптимизм: хозяева не проигрывают в семи из девяти последних очных встреч с «Белшиной» на своем поле. При этом букмекеры отдают явное предпочтение брестчанам, что логично, учитывая разницу в турнирном положении и текущей форме.

«Белшина» находится в сложной турнирной ситуации. Команда занимает 14-е место и не может выиграть в пяти последних матчах чемпионата, а также пропускает в семи последних встречах Высшей лиги. При этом в пяти последних играх всех турниров бобруйчане забили 10 голов и пропустили 10 – средняя результативность составляет 2.00 как в атаке, так и в обороне. Это говорит о том, что команда играет в открытый футбол и не уходит в глухую оборону даже против сильных соперников. Никита Голуб с пятью голами является лидером атак и способен создавать проблемы любой защите. Важный психологический момент – «Белшина» не проигрывает в пяти из семи последних очных матчей против «Динамо-Брест» и забивает в пяти последних встречах с этим соперником. В очной встрече первого круга, состоявшейся в марте 2026 года, бобруйчане одержали победу 1:0, что добавляет им уверенности перед этим матчем.

Итоговый вывод: «Динамо-Брест» является явным фаворитом по всем статистическим показателям – турнирное положение, форма, результативность и надежность обороны говорят в пользу хозяев. Однако «Белшина» традиционно является неудобным соперником для брестчан и стабильно забивает в очных встречах. Учитывая, что гости в последних матчах много забивают, но и много пропускают, а хозяева находятся в отличной форме и играют дома, наиболее вероятным сценарием видится победа «Динамо-Брест» с крупным счетом, при этом «Белшина» имеет высокие шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает колоссальную разницу в форме команд: «Динамо-Брест» демонстрирует феноменальную результативность и надежную оборону, тогда как «Белшина» балансирует между яркой атакой и слабой защитой. В очных встречах наблюдается любопытная тенденция – в семи из девяти последних домашних матчей против «Белшины» хозяева не проигрывали, однако в гостях у брестчан возникают серьезные проблемы, и в целом «Белшина» не уступает в пяти из семи последних очных встреч. Это говорит о том, что игра на своем поле должна помочь «Динамо-Брест» преодолеть сопротивление принципиального соперника.

Прогноз на победителя

Учитывая мощную атакующую игру «Динамо-Брест», который забивает в среднем 2.80 гола за последние пять матчей, а также слабую оборону «Белшины», пропускающей в среднем 2.00 гола за игру в том же отрезке, мы прогнозируем уверенную победу хозяев поля с разницей не менее двух мячей. «Динамо-Брест» находится в отличной форме, играет дома и имеет все шансы не только победить, но и сделать это крупно, несмотря на традиционную результативность «Белшины» в очных встречах. Рекомендуем ставку на победу «Динамо-Брест» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 16-го тура Высшей лиги между «Динамо-Брест» и «Белшиной» состоится 2 августа 2026 года в Бресте на стадионе «ОСК Брестский» и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.