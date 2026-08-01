Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо-Брест» – «Белшина»: кто победит в матче 16 тура Высшей лиги 2026

01 августа 2026 9:24
Динамо-Брест - Белшина
02 авг. 2026, воскресенье 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победу «Динамо-Брест» с форой (-1.5)
Сделать ставку

Матч 16-го тура белорусской Высшей лиги между «Динамо-Брест» и «Белшиной» пройдет 2 августа 2026 года в Бресте на стадионе «ОСК Брестский». Хозяева после 15 туров располагаются на пятой строчке турнирной таблицы с 24 очками и не проигрывают в четырех последних матчах чемпионата, тогда как гости занимают 14-е место с 11 очками и не могут выиграть в пяти последних встречах. Однако статистика личных противостояний говорит о том, что «Белшина» является крайне неудобным соперником для брестчан, а в пяти из семи последних очных матчей не уступала. Сумеет ли «Динамо-Брест» подтвердить статус фаворита и продолжить победную серию, или «Белшина» вновь отберет очки у принципиального соперника?

Кто победит в матче

«Динамо-Брест» подходит к этому матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в четырех последних турах Высшей лиги, а в последних пяти играх всех турниров поражает своей результативностью – 14 забитых мячей при всего пяти пропущенных. Средняя результативность хозяев в этих встречах составляет впечатляющие 2.80 гола за игру, что говорит о мощной атакующей линии. Владислав Ложкин с семью голами в 16 матчах является главной ударной силой команды и находится в отличном бомбардирском тонусе. Важно отметить, что «Динамо-Брест» забивает в четырех последних матчах, а его оборона выглядит надежно – всего 1.00 пропущенного в среднем за последние пять игр. Домашняя статистика также внушает оптимизм: хозяева не проигрывают в семи из девяти последних очных встреч с «Белшиной» на своем поле. При этом букмекеры отдают явное предпочтение брестчанам, что логично, учитывая разницу в турнирном положении и текущей форме.

«Белшина» находится в сложной турнирной ситуации. Команда занимает 14-е место и не может выиграть в пяти последних матчах чемпионата, а также пропускает в семи последних встречах Высшей лиги. При этом в пяти последних играх всех турниров бобруйчане забили 10 голов и пропустили 10 – средняя результативность составляет 2.00 как в атаке, так и в обороне. Это говорит о том, что команда играет в открытый футбол и не уходит в глухую оборону даже против сильных соперников. Никита Голуб с пятью голами является лидером атак и способен создавать проблемы любой защите. Важный психологический момент – «Белшина» не проигрывает в пяти из семи последних очных матчей против «Динамо-Брест» и забивает в пяти последних встречах с этим соперником. В очной встрече первого круга, состоявшейся в марте 2026 года, бобруйчане одержали победу 1:0, что добавляет им уверенности перед этим матчем.

Итоговый вывод: «Динамо-Брест» является явным фаворитом по всем статистическим показателям – турнирное положение, форма, результативность и надежность обороны говорят в пользу хозяев. Однако «Белшина» традиционно является неудобным соперником для брестчан и стабильно забивает в очных встречах. Учитывая, что гости в последних матчах много забивают, но и много пропускают, а хозяева находятся в отличной форме и играют дома, наиболее вероятным сценарием видится победа «Динамо-Брест» с крупным счетом, при этом «Белшина» имеет высокие шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает колоссальную разницу в форме команд: «Динамо-Брест» демонстрирует феноменальную результативность и надежную оборону, тогда как «Белшина» балансирует между яркой атакой и слабой защитой. В очных встречах наблюдается любопытная тенденция – в семи из девяти последних домашних матчей против «Белшины» хозяева не проигрывали, однако в гостях у брестчан возникают серьезные проблемы, и в целом «Белшина» не уступает в пяти из семи последних очных встреч. Это говорит о том, что игра на своем поле должна помочь «Динамо-Брест» преодолеть сопротивление принципиального соперника.

Личные встречи
Побед - 9 (31%)
Ничьих - 6 (21%)
Побед - 14 (48%)
38
Забитых мячей
43
1.31
В среднем за матч
1.48
4:0
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Белшина
7 : 0
12.04.2014
Динамо-Брест
Самая крупная ничья
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Белшина
2 : 2
01.10.2022
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо-Брест
4 : 0
02.08.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Белшина
1 : 0
22.03.2026
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Динамо-Брест
3 : 2
02.12.2023
Белшина
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Белшина
1 : 0
08.07.2023
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Белшина
2 : 2
01.10.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Динамо-Брест
1 : 1
14.05.2022
Белшина
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Динамо-Брест
1 : 2
21.08.2020
Белшина
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Белшина
0 : 3
03.05.2020
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Динамо-Брест
2 : 1
13.08.2016
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Белшина
4 : 2
16.04.2016
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Динамо-Брест
2 : 1
14.09.2015
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Белшина
2 : 0
16.05.2015
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
2 : 1
08.11.2014
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
0 : 1
28.09.2014
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Динамо-Брест
2 : 2
22.06.2014
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Белшина
7 : 0
12.04.2014
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
0 : 4
10.11.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
0 : 1
28.09.2013
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Динамо-Брест
1 : 0
15.06.2013
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Белшина
1 : 0
30.03.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Динамо-Брест
3 : 0
20.10.2012
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Динамо-Брест
1 : 1
19.06.2012
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Белшина
3 : 1
24.03.2012
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
1 : 0
30.10.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Динамо-Брест
1 : 4
12.06.2011
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Белшина
1 : 1
06.04.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Динамо-Брест
2 : 0
21.11.2010
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Динамо-Брест
1 : 1
13.06.2010
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Белшина
1 : 0
14.04.2010
Динамо-Брест
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
35
Игорь Малащицкий
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
18
Nikita Stepanov
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
99
Иван Зеньков
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
4
Z. Popovic
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Белшина
31
Павел Пришивалко
ВР
17
Илья Вихров
ЛЗ
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
4
Владислав Соланович
ЛЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
6
D. Lazarev
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Динамо-Брест
21
Александр Нечаев
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
19
Денис Гречихо
ЦП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
Белшина
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
K. Malykh
ЦП
10
Юрий Козлов
АП
18
Никита Некрасов
ЛВ
11
Timur Galimzyanov
ЦФ
3-3-1-1-2
35
Малащицкий
22
Павловец
3
Глущенков
18
11
Левицкий
44
Бутаревич
6
Храленков
99
Зеньков
24
Корцов
25
Ложкин
4
3-3-1-2
31
Пришивалко
2
Никоноров
6
44
Шестиловский
14
Давыдов
5
Селезнев
4
Соланович
8
Русенчик
9
Шведчиков
7
Ачаповский
11
Левицкий
23
Лях
23
Лях
11
Левицкий
24
Корцов
36
Гедес
36
Гедес
24
Корцов
6
Храленков
77
Юзепчук
77
Юзепчук
6
Храленков
4
19
Гречихо
19
Гречихо
4
25
Ложкин
88
Ковалевич
88
Ковалевич
25
Ложкин
2
Никоноров
78
Якушевич
78
Якушевич
2
Никоноров
10
Козлов
10
Козлов
17
Вихров
18
Некрасов
18
Некрасов
17
Вихров
11
11
Остались в запасе
Динамо-Брест
Белшина
21
Александр Нечаев
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
Главный тренер
Александр Седнев
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
K. Malykh
ЦП
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
Остались в запасе
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
K. Malykh
ЦП
Главный тренер
Александр Седнев

Прогноз на победителя

Учитывая мощную атакующую игру «Динамо-Брест», который забивает в среднем 2.80 гола за последние пять матчей, а также слабую оборону «Белшины», пропускающей в среднем 2.00 гола за игру в том же отрезке, мы прогнозируем уверенную победу хозяев поля с разницей не менее двух мячей. «Динамо-Брест» находится в отличной форме, играет дома и имеет все шансы не только победить, но и сделать это крупно, несмотря на традиционную результативность «Белшины» в очных встречах. Рекомендуем ставку на победу «Динамо-Брест» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 16-го тура Высшей лиги между «Динамо-Брест» и «Белшиной» состоится 2 августа 2026 года в Бресте на стадионе «ОСК Брестский» и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Динамо-Брест» – «Белшина»: кто победит в матче 16 тура Высшей лиги 2026

2.05
Победу «Динамо-Брест» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Белшина Динамо-Брест
Другие прогнозы
04.08.2026
16:15
2.65
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
Акрон - Ростов
Победа «Ростова»
04.08.2026
18:30
1.98
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
Динамо Мх - Крылья Советов
Победа «Динамо Махачкала»
04.08.2026
18:30
2.00
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
Родина - Рубин
Победа «Рубина»
04.08.2026
19:00
3.30
Лига чемпионов, 3 раунд
Мьеллбю - Слован
Победа «Слована»
04.08.2026
19:00
3.00
Лига чемпионов, 3 раунд
Арарат-Армения - Целе
Победа «Арарат-Армении»
04.08.2026
19:00
3.20
Лига конференций, 3 раунд
Ауда - Динамо
Ничью
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+