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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Динамо-Брест
Белшина - Динамо-Брест: обзор матча 08 июля 2023
Белшина
08.07.2023, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Динамо-Брест
39'
В. Соланович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Динамо-Брест
Замена
И. Юрин
️️️️
В. Соланович
87'
82'
Замена
А. Фирсов
️️️️
Д. Ковалевич
Замена
К. Леонович
️️️️
И. Кухарчик
73'
Желтая карточка
М. Колядко
72'
Замена
Д. Денисенко
️️️️
А. Матлах
70'
55'
Замена
А. Макась
️️️️
М. Гордейчук
Замена
F. Joseph Akyam
️️️️
И. Сень
46'
41'
Замена
И. Тимонюк
️️️️
С. Кисляк
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Соланович
39'
38'
Красная карточка
И. Колпачук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
71
Яха Яо Леонард
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Илья Сень
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
44
Артем Япрынцев
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
Главный тренер
Александр Юревич
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
38
Ibrahima Sory
ЦП
22
Дмитрий Денисенко
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
30
Иоанн Гузов
ЦФ
77
Fanen Joseph Akyam
ЦФ
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Харитонович
2
Матлах
30
Фофана
55
Букштан
19
Соколовский
71
Леонард
23
Соланович
7
Колядко
8
Кухарчик
11
Гуренко
7
Сень
4-1-3
16
Козакевич
44
Япрынцев
59
Колпачук
55
Литвяков
2
Шемрук
15
Кисляк
62
Гордейчук
21
Ковалевич
23
Олехнович
23
Соланович
77
Юрин
77
Юрин
23
Соланович
2
Матлах
22
Денисенко
22
Денисенко
2
Матлах
8
Кухарчик
9
Леонович
9
Леонович
8
Кухарчик
7
Сень
77
77
7
Сень
15
Кисляк
44
Тимонюк
44
Тимонюк
15
Кисляк
21
Ковалевич
5
Фирсов
5
Фирсов
21
Ковалевич
62
Гордейчук
15
Макась
15
Макась
62
Гордейчук
Остались в запасе
Белшина
Динамо-Брест
1
Артем Денисенко
ВР
38
Ibrahima Sory
ЦП
11
Станислав Ломако
ЛВ
30
Иоанн Гузов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
38
Ibrahima Sory
ЦП
11
Станислав Ломако
ЛВ
30
Иоанн Гузов
ЦФ
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Главный тренер
Александр Юревич
Статистика матча Белшина - Динамо-Брест
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
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