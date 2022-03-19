Виталий Павлов
Тренер
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Павлов
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|21 августа 1965
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Павлов
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|21 августа 1965
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Слуцк
|12
|3
|3
|6
|Дата
|Матч
|19.03.2022
|Ислочь
|1 : 2
|Слуцк
|02.04.2022
|Слуцк
|0 : 0
|Неман
|09.04.2022
|Энергетик-БГУ
|1 : 1
|Слуцк
|15.04.2022
|Слуцк
|2 : 4
|Минск
|21.04.2022
|Арсенал
|1 : 1
|Слуцк
|30.04.2022
|Слуцк
|1 : 0
|Славия-Мозырь
|07.05.2022
|Белшина
|0 : 2
|Слуцк
|15.05.2022
|Слуцк
|2 : 2
|Днепр
|29.06.2022
|БАТЭ
|4 : 0
|Слуцк
|27.05.2022
|Слуцк
|2 : 2
|Гомель
|18.06.2022
|Динамо
|1 : 1
|Слуцк
|25.06.2022
|Слуцк
|0 : 2
|Витебск