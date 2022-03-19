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    Виталий Павлов

    Тренер
    Имя Виталий
    Фамилия Павлов
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 21 августа 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Слуцк 12 3 3 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.03.2022 Ислочь 1 : 2 Слуцк
    02.04.2022 Слуцк 0 : 0 Неман
    09.04.2022 Энергетик-БГУ 1 : 1 Слуцк
    15.04.2022 Слуцк 2 : 4 Минск
    21.04.2022 Арсенал 1 : 1 Слуцк
    30.04.2022 Слуцк 1 : 0 Славия-Мозырь
    07.05.2022 Белшина 0 : 2 Слуцк
    15.05.2022 Слуцк 2 : 2 Днепр
    29.06.2022 БАТЭ 4 : 0 Слуцк
    27.05.2022 Слуцк 2 : 2 Гомель
    18.06.2022 Динамо 1 : 1 Слуцк
    25.06.2022 Слуцк 0 : 2 Витебск
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