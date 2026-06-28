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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Белшина
Ислочь - Белшина: обзор матча 28 июня 2026
Ислочь
28.06.2026, воскресенье, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Белшина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Ислочь - Белшина
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
9
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
Посещаемость:
436
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