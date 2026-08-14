14.08.2026, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Днепр
Днепр
4-1-1-1-3
33
Синенко
3
Перович
5
Варганов
15
Касараб
18
Михаленко
89
Арутюнян
8
Русак
29
Денисюк
66
Терещук
37
Цепенков
10
Забелин
3-3-1-1-2
31
Пришивалко
23
Соланович
78
Якушевич
6
17
Вихров
5
Селезнев
14
Давыдов
8
Русенчик
10
Козлов
21
Голуб
7
Ачаповский
29
Денисюк
55
Краснов
55
Краснов
29
Денисюк
3
Перович
17
Потапенко
17
Потапенко
3
Перович
10
Забелин
21
Карпицкий
21
Карпицкий
10
Забелин
21
Голуб
18
Некрасов
18
Некрасов
21
Голуб
Остались в запасе
Днепр
Белшина
22
Nikita Sednev
ВР
77
Дмитрий Гущенко
ВР
74
D. Cherkasov
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
99
Владислав Степаненко
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Dmitry Malashkevich
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
77
Vladislav Kavaliou
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
22
Nikita Sednev
ВР
77
Дмитрий Гущенко
ВР
74
D. Cherkasov
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
99
Владислав Степаненко
ПВ
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Dmitry Malashkevich
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
77
Vladislav Kavaliou
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Днепр - Белшина
1
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Белшины», 18-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Белшина»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»