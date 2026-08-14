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  • «Днепр» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026

«Днепр» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026

14 августа, 18:01
Днепр
14.08.2026, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Белшина
90+2' Н. Терещук
67' В. Соланович (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
33
Андрей Синенко
ВР
3
Ненад Перович
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
89
Вадим Арутюнян
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
10
Кирилл Забелин
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
66
Никита Терещук
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Белшина
31
Павел Пришивалко
ВР
17
Илья Вихров
ЛЗ
23
Владислав Соланович
ЛЗ
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
6
D. Lazarev
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
10
Юрий Козлов
АП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Днепр
22
Nikita Sednev
ВР
77
Дмитрий Гущенко
ВР
74
D. Cherkasov
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
55
Никита Краснов
ЦП
99
Владислав Степаненко
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Dmitry Malashkevich
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Кирилл Малых
ОП
77
Vladislav Kavaliou
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
4-1-1-1-3
33
Синенко
3
Перович
5
Варганов
15
Касараб
18
Михаленко
89
Арутюнян
8
Русак
29
Денисюк
66
Терещук
37
Цепенков
10
Забелин
3-3-1-1-2
31
Пришивалко
23
Соланович
78
Якушевич
6
17
Вихров
5
Селезнев
14
Давыдов
8
Русенчик
10
Козлов
21
Голуб
7
Ачаповский
29
Денисюк
55
Краснов
55
Краснов
29
Денисюк
3
Перович
17
Потапенко
17
Потапенко
3
Перович
10
Забелин
21
Карпицкий
21
Карпицкий
10
Забелин
21
Голуб
18
Некрасов
18
Некрасов
21
Голуб
Остались в запасе
Днепр
Белшина
22
Nikita Sednev
ВР
77
Дмитрий Гущенко
ВР
74
D. Cherkasov
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
99
Владислав Степаненко
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Dmitry Malashkevich
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
77
Vladislav Kavaliou
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
22
Nikita Sednev
ВР
77
Дмитрий Гущенко
ВР
74
D. Cherkasov
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
99
Владислав Степаненко
ПВ
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Dmitry Malashkevich
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
77
Vladislav Kavaliou
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Днепр - Белшина
1
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр» против «Белшины», 18-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр» – «Белшина»

«Днепр» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Белшина Днепр
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