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«Барановичи» – «Ислочь»: кто победит в матче 16 тура Высшей лиги 2026

31 июля 2026 9:30
Барановичи - Ислочь
01 авг. 2026, суббота 16:10 | Беларусь. Высшая лига, 16 тур
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1.70
Победа «Ислочи»
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Матч 16 тура белорусской Высшей лиги между «Барановичами» и «Ислочью» пройдет 01 августа 2026 года в Барановичах на стадионе «Локомотив». Хозяева занимают 11-е место с 16 очками и находятся в хорошей форме – три матча без поражений, в которых они стабильно забивают. Гости расположились на третьей строчке с 28 очками, побеждают в четырех последних турах, не пропускают в трех матчах подряд и имеют лучшего бомбардира команды – Евгений Юдчиц уже забил семь мячей. Сможет ли «Барановичи» прервать свою неудачную серию в личных встречах с «Ислочью» (не побеждают в шести из семи последних матчей) и использовать поддержку родных трибун, или гости продолжат свое победное шествие и укрепят позиции в верхней части таблицы? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым?

Кто победит в матче

«Барановичи» подходят к игре с хорошей формой: команда не проигрывает в трех последних матчах, забивает в пяти последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 1.60 гола, пропуская 0.80. Это говорит о сбалансированной игре, а победа над «Торпедо-БелАЗ» (1:0) в прошлом туре добавила уверенности. Однако в очных встречах с «Ислочью» у хозяев негативная статистика – они не побеждают в шести из семи последних матчей, а гости забивают в семи последних встречах с ними. Проблемы «Барановичей» в обороне также настораживают: они пропускают в десяти из двенадцати последних матчей, что против стабильной атаки соперника может стать решающим фактором. Тем не менее домашняя поддержка и уверенность после серии без поражений позволяют надеяться на достойное сопротивление.

«Ислочь» находится в отличной форме: команда побеждает в четырех последних матчах, забивает в девяти последних встречах и не пропускает в трех последних турах. В атаке гости действуют результативно – 2.00 гола в среднем за последние пять игр, а их оборона выглядит практически непробиваемой (0.20 пропущенных в среднем за тот же период). Лучший бомбардир Евгений Юдчиц забил семь мячей в 14 матчах и является постоянной угрозой для обороны хозяев. В очных встречах с «Барановичами» «Ислочь» чувствует себя уверенно, имея длительную серию без поражений. Даже несмотря на недавнюю ничью в Кубке Беларуси (1:1, победа «Барановичей» в серии пенальти), по игре гости выглядели предпочтительнее. Их класс и текущая форма делают их фаворитами.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «Ислочь» имеет преимущество в атаке, обороне и статистике личных встреч, тогда как «Барановичи», несмотря на хорошую форму, уступают в классе. Победа гостей с минимальным счетом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Ислочь» уверенно доминирует, не проигрывая «Барановичам» в шести из семи последних матчей и стабильно забивая в семи последних встречах с этим соперником. Однако в недавнем кубковом матче команды сыграли вничью 1:1, а по пенальти сильнее оказались хозяева, что дает им психологическое преимущество. Текущая форма «Ислочи» (четыре победы подряд, 0.20 пропущенных) и надежная оборона указывают на то, что гости должны взять реванш за поражение в Кубке и уверенно победить.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (33%)
Побед - 2 (67%)
4
Забитых мячей
7
1.33
В среднем за матч
2.33
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Барановичи
3 : 4
01.08.2026
Ислочь
Самая крупная ничья
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Ислочь
1 : 1
25.07.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Барановичи
3 : 4
01.08.2026
Ислочь
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Ислочь
1 : 1
25.07.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь
2 : 0
22.03.2026
Барановичи

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Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Ислочь» одержит победу с минимальным счетом над «Барановичами», используя свою мощную атаку, надежную оборону и преимущество в личных встречах, несмотря на недавнюю неудачу в Кубке. Оборона хозяев регулярно пропускает, что должно позволить гостям реализовать свои моменты. Ставка на победу «Ислочи» за 1.7 выглядит оправданной – гости должны использовать свое преимущество в классе и текущей форме. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 16 тура между «Барановичами» и «Ислочью» состоится 01 августа 2026 года в Барановичах на стадионе «Локомотив» и начнется в 16:10 по московскому времени. Матч будет транслировать Беларусь 5.

«Барановичи» – «Ислочь»: кто победит в матче 16 тура Высшей лиги 2026

1.70
Победа «Ислочи»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Ислочь Барановичи
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