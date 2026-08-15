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«Динамо-Брест» – «Ислочь»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027

15 августа 2026 9:56
Динамо-Брест - Ислочь
16 авг. 2026, воскресенье 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 18 тур
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2.35
победа «Динамо-Брест»
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Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между брестским «Динамо» и «Ислочью» пройдет 16 августа в Бресте на стадионе «ОСК Брестский». Обе команды подходят к игре в отличной форме: хозяева не проигрывают в семи из девяти последних матчей и демонстрируют мощную атаку (3,00 гола за игру), тогда как гости не проигрывают в девяти из одиннадцати последних встреч и забивают в десяти матчах подряд. В очных встречах команды регулярно обмениваются голами. Кто же сумеет взять верх в этом принципиальном противостоянии – хозяева, которые набрали ход, или гости, которые продолжат свою результативную серию?

Кто победит в матче

В пользу «Динамо-Брест» говорит их впечатляющая атакующая мощь и уверенная игра в обороне. Брестский клуб в среднем за последние пять игр забивает 3,00 гола, что является одним из лучших показателей в лиге, при этом пропускает всего 0,60 гола. Хозяева забивают в шести последних матчах, а в очных встречах с «Ислочью» также стабильно отличаются – в пяти последних матчах против этого соперника. В предыдущем туре «Динамо-Брест» обыграло «Торпедо-БелАЗ» (1-0), а до этого разгромило «Белшину» (4-0). Однако стоит отметить, что в очных встречах у хозяев есть проблемы: в последней игре (апрель 2026) они уступили «Ислочи» (0-1), что может оказать психологическое давление.

«Ислочь» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – команда забивает в десяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 2,40 гола. В очных встречах с «Динамо-Брест» гости также стабильно забивают – в восьми из десяти последних матчей против этого соперника. Оборона «Ислочи» выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 0,80 гола, что является отличным показателем. В последнем туре «Ислочь» сыграла результативную ничью с «Барановичами» (3-4), а до этого уверенно переиграла «Торпедо-БелАЗ» (2-0). Однако в Кубке Беларуси команда уступила «Барановичам» по пенальти, что может сказаться на психологическом состоянии.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Динамо-Брест» имеет преимущество в атаке и защите, а также играет на своем поле. «Ислочь» опасна в атаке и способна забить, но ее результативность немного ниже, а история очных встреч на выезде складывается не в ее пользу. Ожидается, что хозяева добьются победы, хотя гости могут отличиться.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды обмениваются результатами, но «Динамо-Брест» забивает в пяти последних матчах против «Ислочи», а гости, в свою очередь, забивают в восьми из десяти последних встреч. Текущая форма «Динамо-Брест» впечатляет – 3,00 гола за игру и 0,60 пропущенных, тогда как «Ислочь» забивает в десяти матчах подряд. Учитывая разницу в атакующей статистике и домашнюю поддержку, «Динамо-Брест» выглядит фаворитом, но голы с обеих сторон выглядят вероятными.

Личные встречи
Побед - 10 (45%)
Ничьих - 6 (27%)
Побед - 6 (27%)
37
Забитых мячей
29
1.68
В среднем за матч
1.32
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Динамо-Брест
5 : 1
29.06.2019
Ислочь
Самая крупная ничья
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
2 : 2
02.04.2022
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Динамо-Брест
1 : 2
16.08.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Ислочь
0 : 1
09.04.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Ислочь
1 : 1
26.10.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Динамо-Брест
1 : 2
30.05.2025
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо-Брест
3 : 2
04.08.2024
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь
1 : 1
15.03.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Динамо-Брест
0 : 1
12.08.2023
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
3 : 0
01.04.2023
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 2
13.08.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
2 : 2
02.04.2022
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
1 : 0
23.10.2021
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Ислочь
1 : 1
13.06.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Ислочь
2 : 0
25.07.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
3 : 1
12.04.2020
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Ислочь
1 : 1
10.11.2019
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Динамо-Брест
5 : 1
29.06.2019
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
03.11.2018
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Ислочь
0 : 1
18.06.2018
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо-Брест
4 : 1
10.09.2017
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
3 : 1
05.05.2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
1 : 1
26.08.2016
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Ислочь
2 : 4
30.04.2016
Динамо-Брест
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
35
Игорь Малащицкий
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
24
Егор Корцов
ПВ
4
Z. Popovic
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
7
Александр Свирепа
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Динамо-Брест
5
Максим Ковель
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
18
Мохаммед Дайябу
ЛЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Павел Шевченко
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Серго Абрамишвили
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
4-1-1-2
35
Малащицкий
22
Павловец
3
Глущенков
18
Степанов
6
Храленков
44
Бутаревич
24
Корцов
7
Бакич
4
4-1-1-1-3
1
Климович
25
Макаренко
3
Тихомиров
33
Скроботов
99
Юдчиц
7
Свирепа
5
Волков
29
Пацко
70
Бутько
10
Хващинский
23
Ковалевич
Гречихо
5
Ковель
5
Ковель
Гречихо
6
Храленков
77
Юзепчук
77
Юзепчук
6
Храленков
7
Бакич
25
Ложкин
25
Ложкин
7
Бакич
7
Свирепа
22
Шевченко
22
Шевченко
7
Свирепа
99
Юдчиц
74
Сачковский
74
Сачковский
99
Юдчиц
70
Бутько
17
Абрамишвили
17
Абрамишвили
70
Бутько
29
Пацко
21
Журавлев
21
Журавлев
29
Пацко
10
Хващинский
11
Мартынов
11
Мартынов
10
Хващинский
Остались в запасе
Динамо-Брест
Ислочь
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Седнев
28
Александр Свирский
ВР
18
Мохаммед Дайябу
ЛЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
42
Никита Бурак
ЛВ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
18
Мохаммед Дайябу
ЛЗ
77
Юрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Дмитрий Комаровский

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо-Брест». Хозяева находятся в отличной форме (не проигрывают в семи из девяти последних матчей), демонстрируют мощную атаку (3,00 гола за игру) и надежную защиту (0,60 пропущенных), а также играют на своем поле. Гости, несмотря на хорошую результативность, уступают в текущих показателях и имеют неудачную выездную историю против «Динамо-Брест». Ожидаем, что хозяева продолжат свою успешную серию и добьются победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Динамо-Брест» с коэффициентом 2.35.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18-го тура Высшей лиги Беларуси между «Динамо-Брест» и «Ислочью» состоится 16 августа 2026 года в Бресте на стадионе «ОСК Брестский» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Беларусь 5.

«Динамо-Брест» – «Ислочь»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027

2.35
победа «Динамо-Брест»
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Ислочь Динамо-Брест
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