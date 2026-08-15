Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между брестским «Динамо» и «Ислочью» пройдет 16 августа в Бресте на стадионе «ОСК Брестский». Обе команды подходят к игре в отличной форме: хозяева не проигрывают в семи из девяти последних матчей и демонстрируют мощную атаку (3,00 гола за игру), тогда как гости не проигрывают в девяти из одиннадцати последних встреч и забивают в десяти матчах подряд. В очных встречах команды регулярно обмениваются голами. Кто же сумеет взять верх в этом принципиальном противостоянии – хозяева, которые набрали ход, или гости, которые продолжат свою результативную серию?

Кто победит в матче

В пользу «Динамо-Брест» говорит их впечатляющая атакующая мощь и уверенная игра в обороне. Брестский клуб в среднем за последние пять игр забивает 3,00 гола, что является одним из лучших показателей в лиге, при этом пропускает всего 0,60 гола. Хозяева забивают в шести последних матчах, а в очных встречах с «Ислочью» также стабильно отличаются – в пяти последних матчах против этого соперника. В предыдущем туре «Динамо-Брест» обыграло «Торпедо-БелАЗ» (1-0), а до этого разгромило «Белшину» (4-0). Однако стоит отметить, что в очных встречах у хозяев есть проблемы: в последней игре (апрель 2026) они уступили «Ислочи» (0-1), что может оказать психологическое давление.

«Ислочь» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – команда забивает в десяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 2,40 гола. В очных встречах с «Динамо-Брест» гости также стабильно забивают – в восьми из десяти последних матчей против этого соперника. Оборона «Ислочи» выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 0,80 гола, что является отличным показателем. В последнем туре «Ислочь» сыграла результативную ничью с «Барановичами» (3-4), а до этого уверенно переиграла «Торпедо-БелАЗ» (2-0). Однако в Кубке Беларуси команда уступила «Барановичам» по пенальти, что может сказаться на психологическом состоянии.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Динамо-Брест» имеет преимущество в атаке и защите, а также играет на своем поле. «Ислочь» опасна в атаке и способна забить, но ее результативность немного ниже, а история очных встреч на выезде складывается не в ее пользу. Ожидается, что хозяева добьются победы, хотя гости могут отличиться.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды обмениваются результатами, но «Динамо-Брест» забивает в пяти последних матчах против «Ислочи», а гости, в свою очередь, забивают в восьми из десяти последних встреч. Текущая форма «Динамо-Брест» впечатляет – 3,00 гола за игру и 0,60 пропущенных, тогда как «Ислочь» забивает в десяти матчах подряд. Учитывая разницу в атакующей статистике и домашнюю поддержку, «Динамо-Брест» выглядит фаворитом, но голы с обеих сторон выглядят вероятными.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо-Брест». Хозяева находятся в отличной форме (не проигрывают в семи из девяти последних матчей), демонстрируют мощную атаку (3,00 гола за игру) и надежную защиту (0,60 пропущенных), а также играют на своем поле. Гости, несмотря на хорошую результативность, уступают в текущих показателях и имеют неудачную выездную историю против «Динамо-Брест». Ожидаем, что хозяева продолжат свою успешную серию и добьются победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Динамо-Брест» с коэффициентом 2.35.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18-го тура Высшей лиги Беларуси между «Динамо-Брест» и «Ислочью» состоится 16 августа 2026 года в Бресте на стадионе «ОСК Брестский» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Беларусь 5.