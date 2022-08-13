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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Динамо-Брест
Ислочь - Динамо-Брест: обзор матча 13 августа 2022
Ислочь
13.08.2022, суббота, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Динамо-Брест
70'
Д. Лисакович
80'
Э. Олехнович
87'
М. Артемчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Динамо-Брест
87'
ГОЛ! 1:2!
М. Артемчук
Пас отдал
Е. Юдчиц
83'
Желтая карточка
В. Кривицкий
80'
ГОЛ! 1:1!
Э. Олехнович
Замена
М. Артюх
️️️️
О. Никифоренко
80'
76'
Замена
М. Артемчук
️️️️
Д. Иван
73'
Замена
А. Шемрук
️️️️
И. Колпачук
ГОЛ! 1:0!
Д. Лисакович
70'
66'
Замена
В. Кривицкий
️️️️
Д. Мирошников
Замена
В. Морозов
️️️️
К. Леонович
63'
46'
Замена
К. Цепенков
️️️️
С. Лынько
Желтая карточка
М. Ковель
45'
+2
Желтая карточка
Н. Степанов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Сергей Игнатович
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
10
Руслан Лисакович
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
7
Даниэль Соса
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
95
Давид Иван
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
11
Седрик Куадио
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
77
Мартин Артюх
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
69
Максим Артемчук
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Игнатович
33
Ибрахим
5
Ковель
18
Степанов
18
Михаленко
10
Лисакович
91
Патоцкий
11
Лисакович
82
Никифоренко
9
Леонович
7
Соса
4-2-1-3
16
Козакевич
24
Гарананга
5
Мирошников
18
Щербо
59
Колпачук
95
Иван
23
Олехнович
89
Лынько
62
Гордейчук
9
Шестюк
11
Куадио
82
Никифоренко
77
Артюх
77
Артюх
82
Никифоренко
9
Леонович
9
Морозов
9
Морозов
9
Леонович
59
Колпачук
2
Шемрук
2
Шемрук
59
Колпачук
5
Мирошников
44
Кривицкий
44
Кривицкий
5
Мирошников
95
Иван
69
Артемчук
69
Артемчук
95
Иван
89
Лынько
37
Цепенков
37
Цепенков
89
Лынько
Остались в запасе
Ислочь
Динамо-Брест
28
Александр Свирский
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
99
Шахром Самиев
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
35
Глеб Третяк
ВР
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
99
Шахром Самиев
ЦФ
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
44
Gbenga Opamoye
ЦП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
Главный тренер
Артем Радьков
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Статистика матча Ислочь - Динамо-Брест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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