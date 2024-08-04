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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Ислочь
Динамо-Брест - Ислочь: обзор матча 04 августа 2024
Динамо-Брест
04.08.2024, воскресенье, 17:30
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Ислочь
22'
Г. Барковский
46'
М. Гордейчук
78'
М. Гордейчук (П)
41'
А. Шестюк
53'
Ф. Ибрахим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Ислочь
79'
Замена
Г. Ровдо
️️️️
В. Сенько
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Гордейчук
78'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
М. Касараб
76'
53'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Ибрахим
Пас отдал
Е. Юдчиц
Замена
Э. Олехнович
️️️️
А. Свирепа
51'
ГОЛ! 2:1!
М. Гордейчук
Пас отдал
Г. Барковский
46'
41'
ГОЛ! 1:1!
А. Шестюк
Пас отдал
Е. Юдчиц
24'
Замена
️️️️
Д. Сибилев
ГОЛ! 1:0!
Г. Барковский
Пас отдал
А. Оладойе
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
7
Александр Свирепа
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Ислочь
24
Арсений Забродский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
15
Родион Медведев
ЦФ
4-2-1-1-1
16
Козакевич
23
Лях
59
Колпачук
15
Касараб
33
Рахманов
4
Оладойе
7
Свирепа
62
Гордейчук
24
Корцов
11
Барковский
4-3-1-1-1
28
Свирский
99
Юдчиц
20
Веретило
5
Ковель
33
Ибрахим
22
Булмага
11
Кобеев
6
Сибилев
9
Сенько
6
Гоманов
9
Шестюк
7
Свирепа
23
Олехнович
23
Олехнович
7
Свирепа
15
Касараб
15
Орешкевич
15
Орешкевич
15
Касараб
9
Сенько
7
Ровдо
7
Ровдо
9
Сенько
Остались в запасе
Динамо-Брест
Ислочь
91
Дмитрий Дударь
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
Главный тренер
Александр Бразевич
24
Арсений Забродский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Динамо-Брест - Ислочь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
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