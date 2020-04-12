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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Ислочь
Динамо-Брест - Ислочь: обзор матча 12 апреля 2020
Динамо-Брест
12.04.2020, воскресенье, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Ислочь
45+2'
Г. Кики
77'
A. Milevsky
90+3'
П. Савицкий (П)
39'
D. Komarovsky
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-Брест - Ислочь
ГОЛ с пенальти! 3:1!
П. Савицкий
90'
+3
Замена
Е. Шевченко
️️️️
A. Milevsky
84'
83'
Замена
O. Papush
️️️️
A. Yanushkevich
82'
Желтая карточка
A. Kholodinskiy
Замена
S. Krivets
️️️️
М. Гордейчук
78'
78'
Замена
A. Kholodinskiy
️️️️
А. Макась
78'
Замена
S. Tsveiba
️️️️
О. Патоцкий
ГОЛ! 2:1!
A. Milevsky
Пас отдал
Д. Лаптев
77'
Желтая карточка
Г. Кики
59'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кики
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
A. Yanushkevich
Желтая карточка
С. Кисляк
44'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
А. Быков
44'
39'
ГОЛ! 0:1!
D. Komarovsky
16'
Желтая карточка
О. Патоцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
55
Александр Нойок
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Ислочь
1
Егор Хаткевич
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
91
Олег Патоцкий
ЦП
15
Александр Макась
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
0
N. Yanush
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Динамо-Брест
0
M. Vitus
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
9
Sergey Krivets
ЦП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
1
Павел Павлюченко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Ислочь
0
S. Tsveiba
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
11
Aleksandr Kholodinskiy
ЦФ
0
O. Papush
ЦФ
4-1-2-3
1
Игнатович
2
Печенин
34
15
Кики
77
Юзепчук
15
Кисляк
55
Нойок
7
Быков
0
62
Гордейчук
88
Савицкий
3-2-1-4
1
Хаткевич
18
4
13
Стефен
33
Карпович
0
91
Патоцкий
0
95
Янсане
15
15
Макась
62
Гордейчук
9
9
62
Гордейчук
0
21
Шевченко
21
Шевченко
0
7
Быков
10
Лаптев
10
Лаптев
7
Быков
91
Патоцкий
0
0
91
Патоцкий
15
Макась
11
11
15
Макась
4
0
0
4
Остались в запасе
Динамо-Брест
Ислочь
0
M. Vitus
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
1
Павел Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
0
M. Vitus
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
1
Павел Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Динамо-Брест - Ислочь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
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Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
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Беларусь. Высшая лига, 30 тур
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- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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