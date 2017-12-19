Владимир Журавель
Тренер
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Журавель
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|9 июня 1971
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Журавель
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|9 июня 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо-Брест
|13
|1
|8
|4
|Дата
|Матч
|19.03.2022
|Динамо-Брест
|1 : 1
|Шахтер
|02.04.2022
|Динамо-Брест
|2 : 2
|Ислочь
|10.04.2022
|Неман
|2 : 1
|Динамо-Брест
|17.04.2022
|Динамо-Брест
|1 : 2
|Энергетик-БГУ
|23.04.2022
|Минск
|2 : 0
|Динамо-Брест
|01.05.2022
|Динамо-Брест
|0 : 0
|Арсенал
|07.05.2022
|Славия-Мозырь
|3 : 1
|Динамо-Брест
|14.05.2022
|Динамо-Брест
|1 : 1
|Белшина
|22.05.2022
|Днепр
|2 : 0
|Динамо-Брест
|28.05.2022
|Динамо-Брест
|0 : 3
|БАТЭ
|19.06.2022
|Гомель
|1 : 0
|Динамо-Брест
|26.06.2022
|Динамо-Брест
|1 : 3
|Динамо
|03.07.2022
|Витебск
|0 : 1
|Динамо-Брест