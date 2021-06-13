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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Динамо-Брест
Ислочь - Динамо-Брест: обзор матча 13 июня 2021
Ислочь
13.06.2021, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Динамо-Брест
55'
D. Komarovsky
89'
С. Беленький
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - Динамо-Брест
Замена
А. Ковалев
️️️️
Ю. Козыренко
90'
+2
Замена
М. Мякиш
️️️️
О. Патоцкий
90'
89'
ГОЛ! 1:1!
С. Беленький
78'
Желтая карточка
С. Тихоновский
77'
Замена
С. Тихоновский
️️️️
Д. Иван
Желтая карточка
Р. Лисакович
76'
75'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
А. Шестюк
Замена
Д. Юсов
️️️️
F. Godwin Mbeke
66'
63'
Желтая карточка
Я. Эммануэль Аффи
60'
Замена
П. Седько
️️️️
С. Лынько
ГОЛ! 1:0!
D. Komarovsky
55'
Замена
В. Морозов
️️️️
Д. Лисакович
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
25
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
0
V. Gajduchik
ЦЗ
0
D. Baiduk
ЦЗ
95
Давид Иван
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
19
Станислав Беленький
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Ислочь
33
Андрей Синенко
ВР
30
Boris Pankratov
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
28
Дмитрий Юсов
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
0
M. Ermakov
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Динамо-Брест
1
Артем Денисенко
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
20
Максим Ковальчук
ОП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
3-1-2-2-3
25
Дибанго
50
Шалашников
3
Глущенков
10
Лисакович
11
Лисакович
91
Патоцкий
7
Козыренко
11
Гуренко
15
16
Василючек
0
3-2-2-1-2
25
Степанов
18
Щербо
0
0
55
Аффи
21
Слабашевич
95
Иван
23
Олехнович
89
Лынько
19
Беленький
9
Шестюк
7
Козыренко
17
Ковалев
17
Ковалев
7
Козыренко
91
Патоцкий
6
Мякиш
6
Мякиш
91
Патоцкий
0
28
Юсов
28
Юсов
0
11
Лисакович
9
Морозов
9
Морозов
11
Лисакович
89
Лынько
26
Седько
26
Седько
89
Лынько
27
27
9
Шестюк
15
Орешкевич
15
Орешкевич
9
Шестюк
95
Иван
26
Тихоновский
26
Тихоновский
95
Иван
Остались в запасе
Ислочь
Динамо-Брест
33
Андрей Синенко
ВР
32
Вадим Пигас
ПЗ
0
M. Ermakov
ЦФ
30
Boris Pankratov
ВР
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
1
Артем Денисенко
ВР
20
Максим Ковальчук
ОП
72
Александр Позняк
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
33
Андрей Синенко
ВР
32
Вадим Пигас
ПЗ
0
M. Ermakov
ЦФ
30
Boris Pankratov
ВР
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
20
Максим Ковальчук
ОП
72
Александр Позняк
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Ислочь - Динамо-Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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