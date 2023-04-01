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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Динамо-Брест
Ислочь - Динамо-Брест: обзор матча 01 апреля 2023
Ислочь
01.04.2023, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Динамо-Брест
11'
В. Журавлев
65'
Г. Ровдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Динамо-Брест
Замена
В. Булмага
️️️️
А. Гуз
82'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
Д. Митрофанов
76'
66'
Замена
А. Концедайлов
️️️️
С. Кисляк
ГОЛ! 2:0!
Г. Ровдо
65'
60'
Вторая желтая
А. Макась
59'
Желтая карточка
А. Макась
46'
Замена
К. Цепенков
️️️️
В. Щербо
18'
Желтая карточка
И. Тимонюк
ГОЛ! 1:0!
В. Журавлев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
70
Денис Митрофанов
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
25
Дмитрий Бага
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
55
Артем Литвяков
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Ислочь
54
Егор Генералов
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
22
Вичу Булмага
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
77
Артем Зимин
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
5
Алексей Фирсов
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
63
Кирилл Сидоренко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
4-1-2-1-2
28
Свирский
33
Скроботов
4
Калачев
6
Родионов
32
Пигас
8
Гуз
9
Сенько
6
Сибилев
21
Журавлев
80
Аду
70
Митрофанов
3-1-2-2
16
Козакевич
18
Щербо
3
Зинович
44
Тимонюк
15
Кисляк
25
Бага
62
Гордейчук
15
Макась
55
Литвяков
8
Гуз
22
Булмага
22
Булмага
8
Гуз
70
Митрофанов
8
Латыхов
8
Латыхов
70
Митрофанов
15
Кисляк
8
Концедайлов
8
Концедайлов
15
Кисляк
18
Щербо
37
Цепенков
37
Цепенков
18
Щербо
Остались в запасе
Ислочь
Динамо-Брест
54
Егор Генералов
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
77
Артем Зимин
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
35
Глеб Третяк
ВР
5
Алексей Фирсов
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
63
Кирилл Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
77
Артем Зимин
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
5
Алексей Фирсов
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
63
Кирилл Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Ислочь - Динамо-Брест
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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