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    Игорь Криушенко

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Николаевич
    Фамилия Криушенко
    Команда Динамо-Брест
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 10 февраля 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо-Брест 28 0 0 28
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.03.2023 Динамо-Брест 0 : 0 Торпедо-БелАЗ
    31.03.2023 Ислочь 0 : 0 Динамо-Брест
    07.04.2023 Динамо-Брест 0 : 0 Славия-Мозырь
    13.04.2023 Слуцк 0 : 0 Динамо-Брест
    21.04.2023 Динамо-Брест 0 : 0 БАТЭ
    28.04.2023 Нафтан 0 : 0 Динамо-Брест
    05.05.2023 Динамо-Брест 0 : 0 Неман
    12.05.2023 Шахтер 0 : 0 Динамо-Брест
    19.05.2023 Динамо-Брест 0 : 0 Гомель
    24.05.2023 Энергетик-БГУ 0 : 0 Динамо-Брест
    02.06.2023 Динамо-Брест 0 : 0 Минск
    09.06.2023 Динамо 0 : 0 Динамо-Брест
    01.07.2023 Динамо-Брест 0 : 0 Сморгонь
    06.07.2023 Белшина 0 : 0 Динамо-Брест
    04.08.2023 Торпедо-БелАЗ 0 : 0 Динамо-Брест
    11.08.2023 Динамо-Брест 0 : 0 Ислочь
    18.08.2023 Славия-Мозырь 0 : 0 Динамо-Брест
    25.08.2023 Динамо-Брест 0 : 0 Слуцк
    01.09.2023 БАТЭ 0 : 0 Динамо-Брест
    15.09.2023 Динамо-Брест 0 : 0 Нафтан
    22.09.2023 Неман 0 : 0 Динамо-Брест
    29.09.2023 Динамо-Брест 0 : 0 Шахтер
    06.10.2023 Гомель 0 : 0 Динамо-Брест
    20.10.2023 Динамо-Брест 0 : 0 Энергетик-БГУ
    27.10.2023 Минск 0 : 0 Динамо-Брест
    03.11.2023 Динамо-Брест 0 : 0 Динамо
    25.11.2023 Сморгонь 0 : 0 Динамо-Брест
    02.12.2023 Динамо-Брест 0 : 0 Белшина
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