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    Криушенко: «План на матч с Германией работал. Мы пропустили из-за ошибки и не реализовали свои моменты»

    Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко подвел итог поражению от немцев (0:2) в матче отбора Евро-2020.

    – На сколько сработал план, который готовился к игре с Германией?

    – Ну, в общем-то, план работал. Единственное, пропустили первый гол из-за своей ошибки. Соперник очень быстро доставил мяч в переднюю линию и забил. А так – наш план работал. Но не реализовали моменты, которые у нас возникли. Понятно, что с Германией их много не будет. И чтобы сопернику противостоять, надо эти моменты реализовывать. К сожалению, мы не смогли их реализовать

    – После перерыва легче точно не стало. Это Германия усилила давление или силы были на исходе?

    – Ну я думаю и то, и другое. Свежести уже такой не было. Объем по отбору все равно нужно было выполнять. Силы таяли. Так скажу. Поэтому я освежил перед. Я выпустил двух нападающих. Хотел, чтобы такой план держался на игру. В какой-то мере что-то удалось, что-то – нет.

    – Держали ли в уме матч с Северной Ирландией. Может, кого-то поберегли сегодня? Сейчас можно раскрыть карты.

    – Естественно, поберег свежие «края», чтобы были на эту игру. Потому что стратегически эта игра для нас имеет большое значение

    Источник: Tribuna

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