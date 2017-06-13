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    Криушенко: «Доволен победой Беларуси над сборной Новой Зеландии»

    Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился эмоциями от победы в товарищеском матче против Новой Зеландии. Напомним, белорусские футболисты победили со счетом 1:0.

    «Прежде всего хочу поздравить наших болельщиков и команду с победой. Новая Зеландия — команда другого плана, нежели болгары. Силовая, с таранными форвардами, из-за чего было много борьбы у центральных защитников. Мы в свою очередь пытались мяч опускать на землю, проводить быстрые атаки. Моментами удавалось неплохо, порой были шероховатости.

    Существенных возможностей у соперника не было, разве что в самом начале игры случился не очень приятный прострел прострел. Считаю, мы создали достаточно моментов для победы и жаль, что забили только один гол. Так что я доволен командой. Победа придает уверенности и оптимизма на будущее», – сказал специалист.

    Источник: Pressball

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    13.06.2017 00:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +563

      tank219 13 июня 2017, 06:36

      Ну и наши должны не хуже

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    • ...
      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 13 июня 2017, 01:55

      С победой Беларусь!!! Молодцы!!! Теперь бы сборной России последовать бы этому примеру на КК.

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