Криушенко: «Доволен победой Беларуси над сборной Новой Зеландии»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился эмоциями от победы в товарищеском матче против Новой Зеландии. Напомним, белорусские футболисты победили со счетом 1:0.

«Прежде всего хочу поздравить наших болельщиков и команду с победой. Новая Зеландия — команда другого плана, нежели болгары. Силовая, с таранными форвардами, из-за чего было много борьбы у центральных защитников. Мы в свою очередь пытались мяч опускать на землю, проводить быстрые атаки. Моментами удавалось неплохо, порой были шероховатости.

Существенных возможностей у соперника не было, разве что в самом начале игры случился не очень приятный прострел прострел. Считаю, мы создали достаточно моментов для победы и жаль, что забили только один гол. Так что я доволен командой. Победа придает уверенности и оптимизма на будущее», – сказал специалист.