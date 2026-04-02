Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026

Экс-нападающий сборной Италии Алессандро Дель Пьеро прокомментировал поражение от Боснии и Герцеговины в финальном стыке квалификации ЧМ-2026.

Итальянцы уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Они играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Алессандро Бастони.

Боснийцы сравняли счет на 79-й минуте, а по пенальти победили со счетом 4:1.

Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд.

«Италия стала посмешищем мирового футбола. Трудно простить непопадание на три чемпионата мира подряд.

Как в такой престижной стране целое поколение может пропускать турниры? Четырехкратные чемпионы мира не добиваются успеха уже 20 лет.

Когда-то в Италии были футболисты мирового класса, но сейчас у нас игроки довольно скромного уровня», – сказал Дель Пьеро.