Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026

Экс-нападающий сборной Италии Алессандро Дель Пьеро прокомментировал поражение от Боснии и Герцеговины в финальном стыке квалификации ЧМ-2026.
- Итальянцы уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Они играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Алессандро Бастони.
- Боснийцы сравняли счет на 79-й минуте, а по пенальти победили со счетом 4:1.
- Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд.
«Италия стала посмешищем мирового футбола. Трудно простить непопадание на три чемпионата мира подряд.
Как в такой престижной стране целое поколение может пропускать турниры? Четырехкратные чемпионы мира не добиваются успеха уже 20 лет.
Когда-то в Италии были футболисты мирового класса, но сейчас у нас игроки довольно скромного уровня», – сказал Дель Пьеро.
Источник: Mondo Primavera