Дель Пьеро может возглавить Итальянскую федерацию футбола

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии 50-летний Алессандро Дель Пьеро рассматривает возможность стать кандидатом в президенты Итальянской федерации футбола. Он может принять участие в выборах, которые запланированы на 3 февраля 2025 года, сообщает журналист Николо Скира.

С октября 2018 года пост президента федерации занимает Габриэле Гравина.

Дель Пьеро в октябре 2015 года официально объявил о завершении игровой карьеры, но закончил выступления в декабре 2014-го.

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