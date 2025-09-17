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Австралия. А-лига
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Сидней
€ 2 млн
Сидней
Сидней
Австралия. А-лига
Стадион:
Альянц
Сайт:
http://www.sydneyfc.com
Тренер:
Стив Корица
Состав
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Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
Суд разрешил арестовать экс-вингера «Баварии» и «Ювентуса»
2025.09.17 22:43
Дель Пьеро может возглавить Итальянскую федерацию футбола
2024.11.25 09:44
Известный бразильский футболист создал аккаунт на OnlyFans
2024.09.05 08:38
Легендарные футболисты, которые оказались в экзотических лигах – как их вообще туда занесло?
2023.12.20 23:50
Товарищеские матчи. «ПСЖ» разгромил «Сидней». Мбаппе и Кавани забили по голу
2019.07.30 17:28
Товарищеский матч. «Арсенал» обыграл «Сидней Уондерерс», игру посетило более 83 тысяч
2017.07.15 15:03
Товарищеский матч. Гол Лаказетта помог «Арсеналу» обыграть «Сидней»
2017.07.13 15:20
4
Фото
Джеррард и Каррагер включены в состав «Ливерпуля» на матч с «Сиднеем»
2017.05.22 13:41
Джеррард примет участие в товарищеском матче «Ливерпуля» в следующем месяце
2017.04.20 14:45
1
«Ливерпуль» проведет товарищеский матч с «Сиднеем»
2017.04.10 10:52
«Рубин» может расстаться с Благо зимой
2016.01.08 13:25
2
Кураньи может продолжить карьеру в Австралии
2016.01.04 21:08
1
Главные новости
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
1
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
1
Фото
ЦСКА показал фото травмированных Акинфеева и Баринова
16:43
Роналду может купить футбольный клуб
16:26
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
2
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
1
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
3
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
2
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
4
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
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