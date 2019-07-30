- 30 июля 2019
- 17:28 Товарищеские матчи. «ПСЖ» разгромил «Сидней». Мбаппе и Кавани забили по голу
- 15 июля 2017
- 15:03 Товарищеский матч. «Арсенал» обыграл «Сидней Уондерерс», игру посетило более 83 тысяч
- 13 июля 2017
- 15:20 Товарищеский матч. Гол Лаказетта помог «Арсеналу» обыграть «Сидней» 4
- 22 мая 2017
- 13:41 Фото Джеррард и Каррагер включены в состав «Ливерпуля» на матч с «Сиднеем»
- 20 апреля 2017
- 14:45 Джеррард примет участие в товарищеском матче «Ливерпуля» в следующем месяце 1
- 10 апреля 2017
- 10:52 «Ливерпуль» проведет товарищеский матч с «Сиднеем»
- 8 января 2016
- 13:25 «Рубин» может расстаться с Благо зимой 2
- 4 января 2016
- 21:08 Кураньи может продолжить карьеру в Австралии 1