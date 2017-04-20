Джеррард примет участие в товарищеском матче «Ливерпуля» в следующем месяце

Известный английский футболист Стивен Джеррард примет участие в товарищеском матче основного состава «Ливерпуля» против австралийского «Сиднея». Игра пройдет после окончания текущего сезона в Австралии.

«Если бы кто-то сказал мне пару лет назад, что я буду тренировать Стивена Джеррарда, я бы ответил «Да! Фантастика!». Самое лучшее – это то, что я увидел в глазах Стивена, когда спросил его по поводу этой идеи: «Хотел бы ты сыграть?» Я думал, мне придется убеждать его. Он ответил: «Да, конечно, когда?». Это действительно здорово. Джеррард – футболист на все 100 процентов и на все 100 процентов он игрок «Ливерпуля». Он с нетерпением ждет этого матча», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год.