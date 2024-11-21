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Стивен Джеррард
Стивен Джеррард
Завершил карьеру
30 мая 1980 (46)
#8 | Полузащитник
183 см | 74 кг
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Бенитес назвал лучшего игрока, которого он тренировал
2024.11.21 22:22
Джеррард – о расизме в адрес Камары: «Надеюсь, УЕФА не спустит это на тормозах»
2021.03.19 11:53
12
Джеррард составил символическую сборную из игроков-современников. Облак, Кафу, Кулибали – в списке
2020.04.19 10:59
3
Фото
Ван Дейк, Азар и Кейн – в символической сборной десятилетия в АПЛ по версии BBC
2019.12.20 07:00
6
Кейн обошел Джеррарда по количеству голов в АПЛ
2018.12.30 09:21
5
Джеррард: «У меня нет проблем с опытом для работы в «Рейнджерс». У других людей – может быть»
2018.05.04 19:08
4
Джеррард: «Ливерпуль» может сделать «Реалу» больно в финале ЛЧ»
2018.05.03 09:42
10
«Рейнджерс» решил уволить главного тренера, на чье место планируется Джеррард
2018.05.01 23:12
1
Джеррард согласился возглавить «Рейнджерс»
2018.04.29 09:27
7
Бенитес ожидает, что Джеррард станет качественным тренером
2018.04.28 09:39
Джеррард – фаворит на пост главного тренера «Рейнджерс»
2018.04.25 21:25
1
Джеррард считает Салаха лучшим игроком мира
2018.04.25 09:32
15
Джеррард: «Играть против Бускетса – это кошмар. Он даже не потеет»
2018.02.24 11:44
3
Джеррард: «В «Ливерпуле» великолепное сочетание атакующих игроков»
2018.02.15 13:09
Фирмино повторил рекорд Джеррарда по голам в Лиге чемпионов в одном сезоне
2018.02.15 00:47
Кроос: «Скоулз был лучше, чем Джеррард и Лэмпард»
2017.12.12 19:37
5
Игрок молодежки «Спартака» оскорбил футболиста «Ливерпуля» на расовой почве, англичане напишут жалобу в УЕФА
2017.12.06 20:15
65
Бэйнс вошел в топ-10 пенальтистов АПЛ за всю историю
2017.11.06 20:14
1
Джеррард хочет видеть Кейна игроком «Ливерпуля»
2017.10.03 15:31
3
Петрунин: «Было круто сыграть против «Ливерпуля» Джеррарда»
2017.09.26 16:26
1
Джеррард и Лэмпард включены в Зал славы английского футбола
2017.09.22 11:42
8
«Ливерпуль» в Юношеской лиге УЕФА будет выступать под руководством Джеррарда
2017.09.07 14:14
2
Джеррард считает, что Озил стал обузой для «Арсенала»
2017.08.20 07:30
4
Джеррард вступил в должность главного тренера «Ливерпуля»–U18
2017.07.03 19:42
1
Игрок «Ливерпуля» U-18: «Под руководством Джеррарда мы только и делаем, что час за часом просто бьем по воротам с 40 метров»
2017.06.25 21:47
5
Джеррард хочет видеть ван Дейка в «Ливерпуле»
2017.06.07 06:42
2
Джеррард считает, что Роналду должен получить «Золотой мяч-2017»
2017.06.04 21:39
4
Фото
Джеррард получил травму и не сыграет в матче в честь Кэррика
2017.06.02 22:50
2
Фото
Джеррард и Каррагер включены в состав «Ливерпуля» на матч с «Сиднеем»
2017.05.22 13:41
Жигулев мечтает стать краснодарским Джеррардом
2017.05.16 07:34
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