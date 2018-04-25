Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джеррард считает Салаха лучшим игроком мира

25 апреля 2018, 09:32
15

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард назвал форварда Мохамеда Салаха достойным конкурентом Криштиану Роналду и Лионеля Месси в борьбе за звание лучшего игрока мира.

«Сейчас он без сомнения показывает лучшую игру в своей карьере. Конечно, тяжело сравнивать его с Роналду и Месси, которые находятся на этих высотах уже дано, но прямо сейчас Салах – лучший игрок в мире. Я в этом нисколько не сомневаюсь», – сказал Джеррард.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» завершился со счетом 5:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.

Салах – лучший игрок этого сезона! Вот доказательства

Источник: BT Sport
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Ливерпуль Месси Лионель Джеррард Стивен Роналду Криштиану Салах Мохамед
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Федя Кабак
1524638171
Да, Салах это космический уровень. Боюсь представить, что он сделает с нашей сборной
Ответить
Garrincha58
1524638232
на данный момент точно он лучший, но нужно выиграть ЛЧ и хотя бы вывести Египет в плей-офф ЧМи тогда точно получит ЗМ
Ответить
neofizer
1524638354
по праву..
Ответить
Dgad
1524638397
Самый удачный трансфер прошлого лета, Челси поди сейчас локти кусают))))
Ответить
СашкаГуров
1524638974
согласен
Ответить
insider_retro
1524639045
Хорош, но для пущей убедительности надо пофеерить в оставшихся матчах ЛЧ и на ЧМ!.. Всё таки издания и журналисты склонны называть лучшим игрока, который кроме личной доблести, в ходе сезона обрастает титулами и призами вместе с командой!...
Ответить
Jenea83
1524641248
если доля правды в его словах
Ответить
ProstoPolzovatel
1524641249
Лучшим в этом сезоне - возможно, а вот по дистанции - увидим...Джеррард ведь далеко не один сезон играл "на уровне"...этот сезон складывается для игрока очень неплохо, но настоящая проверка этого Ливерпуля будет ждать в следующем сезоне, когда обновленные Манчестеры, Канониры, Шпоры и Аристократы попытаются осадить парней с Энфилда...
Ответить
OfaZavr
1524641407
в этом сезоне точно лучший, а вот чтобы стать лучшим в мире полноправно нужно стабильно показывать такую игру и результат много лет подряд.
Ответить
zigbert
1524655614
Конечно нужна стабильность результатов.
Ответить
Главные новости
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
3
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
9
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
14
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
22
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
Вчера, 16:05
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+