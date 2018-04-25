Джеррард считает Салаха лучшим игроком мира

Да Салах отличный футболист , но еще очень рано его српвнивать с Месси и Рональдо. В прошлом сезоне Кейн тоже показал высокий результативность и отличную игру. Я думаю он просто очень подходит к стилью игры который показывает Ливерпуль в этом сезоне. Не думаю он блистал бы так же в другом клубе , например ВРЕАЛЕ , или в Барселоне , у которых стиль игры диагонально отличается от игры Ливерпулья. Вспомним , он в Роме был просто обычным средняком.
Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард назвал форварда Мохамеда Салаха достойным конкурентом Криштиану Роналду и Лионеля Месси в борьбе за звание лучшего игрока мира.
«Сейчас он без сомнения показывает лучшую игру в своей карьере. Конечно, тяжело сравнивать его с Роналду и Месси, которые находятся на этих высотах уже дано, но прямо сейчас Салах – лучший игрок в мире. Я в этом нисколько не сомневаюсь», – сказал Джеррард.
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» завершился со счетом 5:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.
Салах – лучший игрок этого сезона! Вот доказательства