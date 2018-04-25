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    Джеррард считает Салаха лучшим игроком мира

    Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард назвал форварда Мохамеда Салаха достойным конкурентом Криштиану Роналду и Лионеля Месси в борьбе за звание лучшего игрока мира.

    «Сейчас он без сомнения показывает лучшую игру в своей карьере. Конечно, тяжело сравнивать его с Роналду и Месси, которые находятся на этих высотах уже дано, но прямо сейчас Салах – лучший игрок в мире. Я в этом нисколько не сомневаюсь», – сказал Джеррард.

    Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» завершился со счетом 5:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.

    Салах – лучший игрок этого сезона! Вот доказательства

    Источник: BT Sport

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    25.04.2018 09:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +617

      nelez 25 апреля 2018, 20:09

      Да Салах отличный футболист , но еще очень рано его српвнивать с Месси и Рональдо. В прошлом сезоне Кейн тоже показал высокий результативность и отличную игру. Я думаю он просто очень подходит к стилью игры который показывает Ливерпуль в этом сезоне. Не думаю он блистал бы так же в другом клубе , например ВРЕАЛЕ , или в Барселоне , у которых стиль игры диагонально отличается от игры Ливерпулья. Вспомним , он в Роме был просто обычным средняком.

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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 14:26

      Конечно нужна стабильность результатов.

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      Рейтинг: +10

      aza44 25 апреля 2018, 10:40


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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 апреля 2018, 10:30

      в этом сезоне точно лучший, а вот чтобы стать лучшим в мире полноправно нужно стабильно показывать такую игру и результат много лет подряд.

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 25 апреля 2018, 10:27

      Лучшим в этом сезоне - возможно, а вот по дистанции - увидим...Джеррард ведь далеко не один сезон играл "на уровне"...этот сезон складывается для игрока очень неплохо, но настоящая проверка этого Ливерпуля будет ждать в следующем сезоне, когда обновленные Манчестеры, Канониры, Шпоры и Аристократы попытаются осадить парней с Энфилда...

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 25 апреля 2018, 10:27

      если доля правды в его словах

      3
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 25 апреля 2018, 09:50

      Хорош, но для пущей убедительности надо пофеерить в оставшихся матчах ЛЧ и на ЧМ!..
      Всё таки издания и журналисты склонны называть лучшим игрока, который кроме личной доблести, в ходе сезона обрастает титулами и призами вместе с командой!...

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 25 апреля 2018, 09:49

      согласен

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 25 апреля 2018, 09:39

      Самый удачный трансфер прошлого лета, Челси поди сейчас локти кусают))))

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > Dgad 25 апреля 2018, 10:30

      Я не думаю, что в Челси серьезно озабочены этим, все-таки Салах того периода был "сыроватым"...а вот в Роме локти загрызли, это уж точно)))

      1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 25 апреля 2018, 09:39

      по праву..

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