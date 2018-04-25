Джеррард считает Салаха лучшим игроком мира

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард назвал форварда Мохамеда Салаха достойным конкурентом Криштиану Роналду и Лионеля Месси в борьбе за звание лучшего игрока мира.

«Сейчас он без сомнения показывает лучшую игру в своей карьере. Конечно, тяжело сравнивать его с Роналду и Месси, которые находятся на этих высотах уже дано, но прямо сейчас Салах – лучший игрок в мире. Я в этом нисколько не сомневаюсь», – сказал Джеррард.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» завершился со счетом 5:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.

Салах – лучший игрок этого сезона! Вот доказательства