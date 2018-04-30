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Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)
Материалы

Ливерпуль - Рома

24.04.2018, Вторник, 21:45 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 1/2 финала , первый матч Ливерпуль - Рома
Товарищеские матчи 2014

24 июля, четверг 03:30 Ливерпуль 0:1 Рома
Товарищеские матчи 2012

26 июля, четверг 03:30 Ливерпуль 1:2 Рома
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 6 3 3 0 23:6 +17 12
2. Севилья 7 2 4 1 12:12 0 10
3. Спартак М 6 1 3 2 9:13 -4 6
4. Марибор 6 0 3 3 3:16 -13 3
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    Рейтинг: +915

    спанчес 25 апреля 2018, 17:34

    с 2-5 в гостях от ливепруля легце отрыгаться чем от 1-4 от басреллоны

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 25 апреля 2018, 10:20

    пропустили не обязательные голы

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 25 апреля 2018, 09:40

    шикарнейший матч!!!!!!! Ливерпуль красава, с такой игрой будем ждать англичан в ФИНАЛЕ!!! УДАЧИ!!!

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    Рейтинг: +1435

    x-x-x-x-x 24 апреля 2018, 23:40

    сумащедший матч!!!!!

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 24 апреля 2018, 23:37

    ну хоть какая-то интрига будет)

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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский 24 апреля 2018, 23:22

    Интересно как бы ливер сыграл с барсой или реалом?

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    Рейтинг: -104

    Антибиотик111 24 апреля 2018, 23:19

    Кто знает,какой рекорд результативности команды в одном сезоне лч?У ливера уже 37 мячей,если я не ошибаюсь..

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 24 апреля 2018, 23:09

    зачем вообще римляне пыжились чтоб пройти барсу ! не понимаю !

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    Рейтинг: +380

    Гуус > dinar7777dinar 24 апреля 2018, 23:13

    чтобы вам нос утереть

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    Рейтинг: +100

    PopCorn963 24 апреля 2018, 23:06

    Тут всё понятно.

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 24 апреля 2018, 23:04

    да рома поплыла ! с барселоной смотрелось бы интереснее этот полуфинал ! а так все ясно !

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