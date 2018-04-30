Ливерпуль - Рома

с 2-5 в гостях от ливепруля легце отрыгаться чем от 1-4 от басреллоны
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|24 июля, четверг
|03:30
|Ливерпуль
|0:1
|Рома
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ливерпуль
|6
|3
|3
|0
|23:6
|+17
|12
|2.
|Севилья
|7
|2
|4
|1
|12:12
|0
|10
|3.
|Спартак М
|6
|1
|3
|2
|9:13
|-4
|6
|4.
|Марибор
|6
|0
|3
|3
|3:16
|-13
|3
с 2-5 в гостях от ливепруля легце отрыгаться чем от 1-4 от басреллоны
пропустили не обязательные голы
шикарнейший матч!!!!!!! Ливерпуль красава, с такой игрой будем ждать англичан в ФИНАЛЕ!!! УДАЧИ!!!
ну хоть какая-то интрига будет)
Интересно как бы ливер сыграл с барсой или реалом?
Кто знает,какой рекорд результативности команды в одном сезоне лч?У ливера уже 37 мячей,если я не ошибаюсь..
зачем вообще римляне пыжились чтоб пройти барсу ! не понимаю !
чтобы вам нос утереть
Тут всё понятно.
да рома поплыла ! с барселоной смотрелось бы интереснее этот полуфинал ! а так все ясно !