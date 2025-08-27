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Алессандро Флоренци
Алессандро Флоренци
Завершил карьеру
11 марта 1991 (35), Рим
#24 | Защитник
173 см | 67 кг
Италия
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Завершил карьеру чемпион Европы 2020 года
2025.08.27 12:14
Еще 11 футболистов подозреваются в игре на нелегальных ставках
2025.04.11 15:53
3
Защитник «Милана» избежит дисквалификации из-за нелегальных ставок
2023.11.17 11:06
Еще один итальянский футболист находится под следствием из-за ставок
2023.11.16 08:44
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
2023.10.14 10:30
3
Фото
«Милан» выкупил Флоренци у «Ромы»
2022.07.02 08:57
Защитник «Милана» Флоренци выбыл на месяц
2021.10.02 08:30
Фото
«Милан» объявил о переходе Флоренци из «Ромы»
2021.08.21 12:36
1
Флоренци близок к трансферу в «Милан». Моуринью на него не рассчитывает
2021.08.11 08:01
1
Флоренци может перейти в «Севилью». Моуринью на него не рассчитывает
2021.08.04 10:06
2
«Интер» хочет подписать Флоренци
2021.04.16 14:51
1
Флоренци заразился коронавирусом перед матчем ЛЧ с «Баварией»
2021.04.05 11:56
Видео
«ПСЖ» арендовал Флоренци
2020.09.11 20:04
«ПСЖ» арендует Флоренци и выкупит за 9 миллионов, игрок сегодня отправится в Париж
2020.09.11 11:28
Флоренци близок к переходу в «ПСЖ» на правах аренды
2020.09.10 13:13
«Рома» предложила «Валенсии» выкупить Флоренци за 12 миллионов
2020.04.11 19:48
Флоренци заболел ветрянкой. Защитник «Валенсии» может пропустить игру с «Аталантой» в ЛЧ
2020.02.14 16:27
Примера. «Хетафе» разгромил «Валенсию», Флоренци получил прямую красную
2020.02.08 19:54
1
Видео
«Рома» – Флоренци: «Удачи в новой главе твоей карьеры»
2020.01.31 06:52
2
Видео
Капитан «Ромы» Флоренци перешел в «Валенсию»
2020.01.30 20:41
Капитан «Ромы» Флоренци близок к переходу в «Валенсию»
2020.01.29 18:52
«Ювентус» может купить капитана «Ромы» Флоренци
2019.11.13 20:00
4
«Тоттенхэм» интересуется Флоренци и Хюсаем. Клуб ищет замену Триппьеру
2019.07.18 09:44
1
Флоренци – о конфликте с Роналду: «Он думает, что имеет право делать все что угодно»
2019.05.13 11:21
1
Видео
Роналду посмеялся над ростом Флоренци
2019.05.13 09:20
17
Фото
УЕФА включил Коутиньо, Неймара и Дибалу в команду недели Лиги чемпионов
2018.10.04 17:31
5
Защитник «Ромы» Флоренци выбыл из-за травмы колена на две недели
2018.08.29 06:31
Фото
Флоренци продлил контракт с «Ромой»
2018.08.03 01:51
Видео
Международный кубок чемпионов. «Рома» одержала волевую победу над «Барселоной»
2018.08.01 07:07
3
«Ювентус» претендует на Флоренци. Игрок уже отказал «Милану»
2018.02.20 16:13
1
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