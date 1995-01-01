Флоренци – о конфликте с Роналду: «Он думает, что имеет право делать все что угодно»

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци рассказал о конфликте с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду во время очного матча 37-го тура Серии А.

«Мы дважды выбивали мяч, чтобы игроки могли получить медицинскую помощь, а он дважды пытался продолжить игру. В первом тайме мы могли пойти в контратаку, но выбили мяч за боковую линию, потому что мы так воспитаны. Роналду – обладатель «Золотого мяча» и думает, что имеет право делать все что угодно. Я тоже говорю и делаю много глупостей на поле, но они остаются там», – сказал Флоренци.

Футболисты поссорились на 59-й минуте, через 20 минут итальянец забил победный гол в ворота «Ювентуса».

Роналду посмеялся над ростом Флоренци