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    Флоренци – о конфликте с Роналду: «Он думает, что имеет право делать все что угодно»

    Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци рассказал о конфликте с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду во время очного матча 37-го тура Серии А.

    «Мы дважды выбивали мяч, чтобы игроки могли получить медицинскую помощь, а он дважды пытался продолжить игру. В первом тайме мы могли пойти в контратаку, но выбили мяч за боковую линию, потому что мы так воспитаны. Роналду – обладатель «Золотого мяча» и думает, что имеет право делать все что угодно. Я тоже говорю и делаю много глупостей на поле, но они остаются там», – сказал Флоренци.

    Футболисты поссорились на 59-й минуте, через 20 минут итальянец забил победный гол в ворота «Ювентуса».

    Роналду посмеялся над ростом Флоренци

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 11:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12820

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Глупейший конфликт, но, судя по всему, запредельно застимулировал Флоренци.

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