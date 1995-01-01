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    Роналду посмеялся над ростом Флоренци

    Во время матча 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Ювентусом» нападающий туринской команды Криштиану Роналду повздорил с защитником римлян Алессандро Флоренци.

    В ходе словесной перепалки португалец пальцем показал оппоненту, что нужно замолчать, а также указал жестом на его рост.

    После разговора с арбитром Роналду помирился с Флоренци, обняв его. Итальянец через 20 минут после инцидента забил победный гол в ворота «Ювентуса».

    • «Рома» выиграла у «Ювентуса» со счетом 2:0.
    • Туринцы досрочно стали чемпионами Италии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6

      anatoliynesterov 9 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

      -4
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      Рейтинг: +6681

      Cules2013 19 минут назад

      Вот и вся суть Роналду как человека

      0
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      Рейтинг: +2876

      dinar7777dinar 22 минуты назад

      Кристина мерзость .

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