Роналду посмеялся над ростом Флоренци

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Во время матча 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Ювентусом» нападающий туринской команды Криштиану Роналду повздорил с защитником римлян Алессандро Флоренци.
В ходе словесной перепалки португалец пальцем показал оппоненту, что нужно замолчать, а также указал жестом на его рост.
После разговора с арбитром Роналду помирился с Флоренци, обняв его. Итальянец через 20 минут после инцидента забил победный гол в ворота «Ювентуса».
- «Рома» выиграла у «Ювентуса» со счетом 2:0.
- Туринцы досрочно стали чемпионами Италии.
Ronaldo #SerieA pic.twitter.com/0aO2NxU92F— Premier Sports (@PremierSportsTV) 12 мая 2019 г.