Роналду посмеялся над ростом Флоренци

Во время матча 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Ювентусом» нападающий туринской команды Криштиану Роналду повздорил с защитником римлян Алессандро Флоренци.

В ходе словесной перепалки португалец пальцем показал оппоненту, что нужно замолчать, а также указал жестом на его рост.

После разговора с арбитром Роналду помирился с Флоренци, обняв его. Итальянец через 20 минут после инцидента забил победный гол в ворота «Ювентуса».