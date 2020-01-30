Капитан «Ромы» Флоренци перешел в «Валенсию»

Как и ожидалось, защитник и капитан «Ромы» Алессандро Флоренци продолжит карьеру в «Валенсии». Испанцы арендовали футболиста до конца сезона.

«Валенсии» предстоит выступить в плей-офф Лиги чемпионов – в 1/8 финала испанцы встретятся с «Аталантой».