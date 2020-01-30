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    Капитан «Ромы» Флоренци перешел в «Валенсию»

    Как и ожидалось, защитник и капитан «Ромы» Алессандро Флоренци продолжит карьеру в «Валенсии». Испанцы арендовали футболиста до конца сезона.

    «Валенсии» предстоит выступить в плей-офф Лиги чемпионов – в 1/8 финала испанцы встретятся с «Аталантой».

    Источник: твиттер «Валенсии»

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