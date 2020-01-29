Капитан «Ромы» Флоренци близок к переходу в «Валенсию»

Защитник и капитан «Ромы» Алессандро Флоренци может перейти в «Валенсию» на правах аренды, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Стороны почти договорились о переходе 28-летнего футболиста. В контракте Флоренци с «Валенсией» не будет прописана опция выкупа.