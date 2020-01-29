Капитан «Ромы» Флоренци близок к переходу в «Валенсию»

Защитник и капитан «Ромы» Алессандро Флоренци может перейти в «Валенсию» на правах аренды, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Стороны почти договорились о переходе 28-летнего футболиста. В контракте Флоренци с «Валенсией» не будет прописана опция выкупа.
- Защитником также интересовались «Ювентус», «Интер», «Сампдория» и «Кальяри».
- Рыночная стоимость Флоренци – 20 миллионов евро.
- В текущем сезоне игрок провел за «Рому» 18 матчей, отдал один ассист.
Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио