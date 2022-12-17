- 14 февраля
- 09:21 «Пошел на ***, сукин сын». Лукаку – Барелле во время матча с «Сампдорией» 2
- 00:46 Серия А. «Интер» потерял очки в матче с «Сампдорией» (0:0) и отстал от «Наполи» на 15 баллов 1
- 10 февраля
- 13:34 Фото «Сампдория» объявила о переходе экс-нападающего «Реала» и «ПСЖ»
- 2 февраля
- 22:54 «Сампдорию» могут лишить очков за долги по зарплате
- 26 января
- 15:52 В «Сампдории» отреагировали на новость об интересе к Николсону
- 15:26 Три клуба Серии А интересуются нападающим «Спартака» 2
- 15 января
- 13:51 Игрока «Сампдории» Ринкона обокрали на 100 тысяч
- 12 января
- 22:00 Кубок Италии. «Фиорентина» выбила «Сампдорию» Станковича
- 8 января
- 22:02 Серия А. «Наполи» победил «Сампдорию» (2:0) и лидирует с 7-очковым отрывом
- 7 января
- 15:31 Фото «Наполи» арендовал защитника сборной Польши
- 17 декабря 2022
- 00:38 Фото «Сампдория» отреагировала на смерть Михайловича
- 00:27 «Наполи» арендует защитника сборной Польши
- 17 ноября 2022
- 10:41 «Спартак» и «Динамо» интересуются сербским полузащитником 3
- 10 ноября 2022
- 01:00 Серия А. «Интер» разгромил «Болонью» (6:1), «Торино» с Миранчуком победил «Сампдорию» Станковича
- 29 октября 2022
- 23:46 Серия А. «Интер» разгромил «Сампдорию» Станковича
- 26 октября 2022
- 10:14 «Сампдория» прокомментировала информацию об интересе к Дивееву 1
- 25 октября 2022
- 16:55 Агент Дивеева отреагировал на новость об интересе четырех итальянских клубов
- 15:43 Четыре итальянских клуба претендуют на защитника ЦСКА Дивеева 3
- 24 октября 2022
- 23:59 Серия А. «Верона» Боккетти проиграла «Сассуоло», «Сампдория» Станковича победила «Кремонезе»
- 17 октября 2022
- 21:57 Серия А. «Рома» победила «Сампдорию» благодаря голу с пенальти
- 8 октября 2022
- 23:48 Серия А. «Сампдория» в дебютном матче Станковича ушла от поражения от «Болоньи» Мотты