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Италия. Серия B
Команды
Сампдория
€ 35 млн
Сампдория
Генуя
Италия. Серия B
Стадион:
Луиджи Феррарис
Сайт:
http://www.sampdoria.it
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Фото
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Фото
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Трансляция
«Рома» – «Сампдория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 21:50
«Сампдория» уволила Пирло
2024.08.29 19:08
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
2024.05.11 00:34
Фото
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
2023.08.10 21:53
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
2023.06.27 20:24
Пирло нашел новый клуб после ухода из команды Оздоева
2023.06.27 12:39
Агент Гюнтера сообщил о переговорах с «Краснодаром» – в середине мая он анонсировал переход защитника в «Спартак»
2023.05.27 08:46
5
Серия А. «Милан» обыграл «Сампдорию» (5:1), у 36-летнего Жиру хет-трик
2023.05.20 23:37
В «Вероне» прокомментировали новость о переходе Гюнтера в «Спартак»
2023.05.15 23:48
Немецкий защитник Гюнтер перейдет в «Спартак»: заявление агента
2023.05.15 20:26
10
Два футболиста сыграли в сезоне Серии А и за чемпионов, и за вылетевшую команду
2023.05.10 08:47
Видео
Карма по-генуэзски: фанаты «Сампдории» год назад провожали «Дженоа» в Серию В гробами и крестами, а теперь вылетели сами
2023.05.09 19:04
1
Определилась первая команда, вылетевшая из Серии А
2023.05.08 22:22
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
2023.04.12 18:28
1
Фото
«Мои друзья не трогают друг друга»: Моуринью одним жестом остановил оскорбления в адрес тренера «Сампдории»
2023.04.04 17:59
Серия А. «Ювентус» победил «Сампдорию» (4:2) благодаря дублю Рабьо и поднялся на 7-е место
2023.03.13 00:39
«Пошел на ***, сукин сын». Лукаку – Барелле во время матча с «Сампдорией»
2023.02.14 09:21
1
Серия А. «Интер» потерял очки в матче с «Сампдорией» (0:0) и отстал от «Наполи» на 15 баллов
2023.02.14 00:46
1
Фото
«Сампдория» объявила о переходе экс-нападающего «Реала» и «ПСЖ»
2023.02.10 13:34
«Сампдорию» могут лишить очков за долги по зарплате
2023.02.02 22:54
В «Сампдории» отреагировали на новость об интересе к Николсону
2023.01.26 15:52
Три клуба Серии А интересуются нападающим «Спартака»
2023.01.26 15:26
2
Игрока «Сампдории» Ринкона обокрали на 100 тысяч
2023.01.15 13:51
Кубок Италии. «Фиорентина» выбила «Сампдорию» Станковича
2023.01.12 22:00
Серия А. «Наполи» победил «Сампдорию» (2:0) и лидирует с 7-очковым отрывом
2023.01.08 22:02
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Главные новости
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
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Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
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Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
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Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
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Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
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