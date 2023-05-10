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    • Два футболиста сыграли в сезоне Серии А и за чемпионов, и за вылетевшую команду

    Два футболиста сыграли в сезоне Серии А и за чемпионов, и за вылетевшую команду

    «Сампдория» на прошлой неделе официально вылетела в Серию В, а «Наполи» официально стал чемпионом.

    По ходу сезона Серии А два футболиста успели сыграть за обе эти команды. Это Бартош Берешиньски и Алессандро Дзаноли.

    • Дзаноли зимой ушел в аренду из «Наполи» в «Сампдорию».
    • Берешиньски сделал то же самое в обратном направлении.
    • Поляк – участник чемпионата мира-2022.

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    Источник: «Бомбардир»

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