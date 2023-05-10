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  • Два футболиста сыграли в сезоне Серии А и за чемпионов, и за вылетевшую команду

Два футболиста сыграли в сезоне Серии А и за чемпионов, и за вылетевшую команду

10 мая 2023, 08:47

«Сампдория» на прошлой неделе официально вылетела в Серию В, а «Наполи» официально стал чемпионом.

По ходу сезона Серии А два футболиста успели сыграть за обе эти команды. Это Бартош Берешиньски и Алессандро Дзаноли.

  • Дзаноли зимой ушел в аренду из «Наполи» в «Сампдорию».
  • Берешиньски сделал то же самое в обратном направлении.
  • Поляк – участник чемпионата мира-2022.

Карма по-генуэзски: фанаты «Сампдории» год назад провожали «Джeнoa» в Серию В гробами и крестами, а теперь вылетели сами

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Сампдория Берешиньски Бартош Дзаноли Алессандро
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