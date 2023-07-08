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    • «Ювентус» определился с трансферными целями на лето: в шорт-листе шесть игроков

    «Ювентус» определился с трансферными целями на лето: в шорт-листе шесть игроков

    «Ювентус» после назначения нового спортивного директора Кристиано Джунтоли начал работать над усилением состава.

    Приоритет туринского клуба – покупка полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

    Также «Ювентус» хочет подписать флангового защитника, кандидаты – Фабиано Паризи («Эмполи») и Тимоти Кастань («Лестер»).

    В случае ухода Федерико Кьезы или Душана Влаховича будет приобретение в линию атаки. Рассматриваются три варианта: Доменико Берарди («Сассуоло»), Расмус Хойлунд («Аталанта») и Николо Дзаньоло («Галатасарай»).

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    Источник: Italy24

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    Сегодня, 10:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14671

      Skull_Boy 24 минуты назад

      Дзаньоло, как футболист, уже умер

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