«Ювентус» определился с трансферными целями на лето: в шорт-листе шесть игроков

«Ювентус» после назначения нового спортивного директора Кристиано Джунтоли начал работать над усилением состава.

Приоритет туринского клуба – покупка полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Также «Ювентус» хочет подписать флангового защитника, кандидаты – Фабиано Паризи («Эмполи») и Тимоти Кастань («Лестер»).

В случае ухода Федерико Кьезы или Душана Влаховича будет приобретение в линию атаки. Рассматриваются три варианта: Доменико Берарди («Сассуоло»), Расмус Хойлунд («Аталанта») и Николо Дзаньоло («Галатасарай»).