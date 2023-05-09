Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карма по-генуэзски: фанаты «Сампдории» год назад провожали «Дженоа» в Серию В гробами и крестами, а теперь вылетели сами

Карма по-генуэзски: фанаты «Сампдории» год назад провожали «Дженоа» в Серию В гробами и крестами, а теперь вылетели сами

9 мая 2023, 19:04
1

В Серии А определился первый неудачник сезона. В дивизион ниже вылетела «Сампдория», она на последнем месте. Не спасло даже назначение Деяна Станковича по ходу сезона.

Болельщики «Сампдории» сейчас испытывают то же самое, что испытывали их соседи из «Дженоа» год назад. В 2022 году из Серии А вылетела другая генуэзская команда.

И тот вылет фаны «Сампдории» встретили максимально злорадно. Они провели по городским улицам целую траурную процессию – с гробами и крестами. Никакого сострадания к врагам по дерби не было. Ответка от судьбы настигла через год. Показываем видео тех плясок на костях.

Сам «Дженоа» сезон в Серии В пережил достойно. Уже вышли досрочно в Серию А. Им смена тренера по ходу чемпионата помогла – осенью пришел Альберто Джилардино и решил задачу.

Помимо «Дженоа» Джилардино в Серию А досрочно вышел «Фрозиноне» Фабио Гроссо. Олдам будет за чем следить в следующем сезоне кальчо.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
«Интер» выкупил защитника «Лацио»
«Ювентус» определился с трансферными целями на лето: в шорт-листе шесть игроков 1
«Аталанта» усилилась экс-защитником «ПСЖ»
Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Сампдория Дженоа
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1683651010
Дженоа как их встретили?)
Ответить
Главные новости
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
9
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
2
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
5
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
4
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Все новости
Все новости
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
3
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
08:53
1
Серия А. «Интер» выиграл матч у команды Аллегри с 0:2 (3:2)
5 сентября
Ван Бастен ответил, сколько бы сейчас он стоил
5 сентября
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
5 сентября
1
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
4 сентября
2
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
ФотоЭль-Шаарави нашел новый клуб
3 сентября
1
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
3 сентября
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
1 сентября
5
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
1 сентября
19
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
1 сентября
4
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
1 сентября
6
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
31 августа
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
31 августа
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
31 августа
16
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
31 августа
5
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
Энрике близок к уходу из «Зенита»
31 августа
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+