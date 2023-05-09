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    • Карма по-генуэзски: фанаты «Сампдории» год назад провожали «Дженоа» в Серию В гробами и крестами, а теперь вылетели сами

    Карма по-генуэзски: фанаты «Сампдории» год назад провожали «Дженоа» в Серию В гробами и крестами, а теперь вылетели сами

    В Серии А определился первый неудачник сезона. В дивизион ниже вылетела «Сампдория», она на последнем месте. Не спасло даже назначение Деяна Станковича по ходу сезона.

    Болельщики «Сампдории» сейчас испытывают то же самое, что испытывали их соседи из «Дженоа» год назад. В 2022 году из Серии А вылетела другая генуэзская команда.

    И тот вылет фаны «Сампдории» встретили максимально злорадно. Они провели по городским улицам целую траурную процессию – с гробами и крестами. Никакого сострадания к врагам по дерби не было. Ответка от судьбы настигла через год. Показываем видео тех плясок на костях.

    Сам «Дженоа» сезон в Серии В пережил достойно. Уже вышли досрочно в Серию А. Им смена тренера по ходу чемпионата помогла – осенью пришел Альберто Джилардино и решил задачу.

    Помимо «Дженоа» Джилардино в Серию А досрочно вышел «Фрозиноне» Фабио Гроссо. Олдам будет за чем следить в следующем сезоне кальчо.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7801

      mihail200606 1 час назад

      Дженоа как их встретили?)

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