«Пошел на ***, сукин сын». Лукаку – Барелле во время матча с «Сампдорией»

Футболисты «Интера» Ромелу Лукаку и Николо Барелла устроили конфликт во время матча 22-го тура Серии А с «Сампдорией» (0:0).

Бельгийцу не понравилось, как его партнер всплеснул руками на 40-й минуте. Он начал кричать итальянцу и погрозил пальцем. «Хватит этих рук! Не делай этого! Это плохо, оскорбительно, прекрати!» – сказал Лукаку Барелли.

Услышав ответ от Николы, Лукаку сказал одноклубнику: «Пошел на ***, сукин сын».

Главный тренер «Интера» осудил поведение футболистов, но отметил, что в перерыве игроки сидели рядом в раздевалке.

«Интер» идет на 2-м месте в Серии А.

Клуб отстал от «Наполи» уже на 15 очков.

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