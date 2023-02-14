Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Пошел на ***, сукин сын». Лукаку – Барелле во время матча с «Сампдорией»

    Футболисты «Интера» Ромелу Лукаку и Николо Барелла устроили конфликт во время матча 22-го тура Серии А с «Сампдорией» (0:0).

    Бельгийцу не понравилось, как его партнер всплеснул руками на 40-й минуте. Он начал кричать итальянцу и погрозил пальцем. «Хватит этих рук! Не делай этого! Это плохо, оскорбительно, прекрати!» – сказал Лукаку Барелли.

    Услышав ответ от Николы, Лукаку сказал одноклубнику: «Пошел на ***, сукин сын».

    Главный тренер «Интера» осудил поведение футболистов, но отметил, что в перерыве игроки сидели рядом в раздевалке.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Серия А. «Интер» потерял очки в матче с «Сампдорией» (0:0) и отстал от «Наполи» на 15 баллов 1
    «Интер» нашел замену для Дюмфриса в «Баварии» 1
    «Интер» готов продлить аренду Лукаку, но при двух условиях 2
    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2078

      ItalianFootball 1 час назад

      Все то этим товарищам оскорбительно сейчас. Вспомнил бы Лукаку как в футбол играть лучше.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11