«МЮ» может снизить компенсации Амориму

Сумма компенсации, которую должен выплатить «Манчестер Юнайтед» бывшему главному тренеру Рубену Амориму, может заметно снизиться при назначении португальца в «Милан».

В феврале манкунианцы сообщали, что клубу может потребоваться до 15,9 миллиона фунтов на компенсационные выплаты, связанные с уходом португальского специалиста и его сотрудников.

Теперь эта сумма, как ожидается, будет существенно уменьшена, поскольку Аморим может быстро получить новую работу. Португальского тренера может назначить «Милан».