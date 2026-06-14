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«МЮ» может снизить компенсации Амориму

Вчера, 18:47

Сумма компенсации, которую должен выплатить «Манчестер Юнайтед» бывшему главному тренеру Рубену Амориму, может заметно снизиться при назначении португальца в «Милан».

В феврале манкунианцы сообщали, что клубу может потребоваться до 15,9 миллиона фунтов на компенсационные выплаты, связанные с уходом португальского специалиста и его сотрудников.

Теперь эта сумма, как ожидается, будет существенно уменьшена, поскольку Аморим может быстро получить новую работу. Португальского тренера может назначить «Милан».

  • 41-летний Аморим возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024 года по январь 2026-го.
  • Под его руководством клуб дошел до финала Лиги Европы-2024/25.

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Источник: страница utdreport в соцсети X
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Милан Аморим Рубен
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