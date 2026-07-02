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«Манчестер Сити» купил полузащитника за 135 миллионов

Вчера, 16:22
2

«Манчестер Сити» достиг договоренности с «Ноттингем Форест» о трансфере полузащитника Эллиота Андерсона.

23-летний хавбек находится в расположении сборной Англии на чемпионате мира и уже прошел медосмотр в Канзас-Сити. Окончательное оформление перехода состоится после возвращения футболиста в Англию.

«Манчестер Сити» также пожелал Андерсону и сборной Англии удачи в оставшихся матчах турнира.

Инсайдеры сообщают, что сумма сделки составила 135 миллионов евро. Андерсон стал самым дорогим английским футболистом в истории.

  • Андерсон – воспитанник академии «Ньюкасла».
  • В «Ноттингем Форест» он перешел летом 2024 года и быстро стал одним из ключевых игроков команды.
  • В составе сборной Англии полузащитник дебютировал в сентябре 2024-го.

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Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Трансферы Ноттингем Форест Манчестер Сити Андерсон Эллиот
Комментарии (2)
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qawzsexdr
1783011785
135, за ноунэйма. Рынок сошел с ума.
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zigbert
1783059133
Дорогое удовольствие. Посмотрим оправдает ли он вложенную в него сумму.
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