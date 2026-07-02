«Манчестер Сити» купил полузащитника за 135 миллионов

«Манчестер Сити» достиг договоренности с «Ноттингем Форест» о трансфере полузащитника Эллиота Андерсона.

23-летний хавбек находится в расположении сборной Англии на чемпионате мира и уже прошел медосмотр в Канзас-Сити. Окончательное оформление перехода состоится после возвращения футболиста в Англию.

«Манчестер Сити» также пожелал Андерсону и сборной Англии удачи в оставшихся матчах турнира.

Инсайдеры сообщают, что сумма сделки составила 135 миллионов евро. Андерсон стал самым дорогим английским футболистом в истории.