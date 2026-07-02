«Манчестер Сити» купил полузащитника за 135 миллионов

«Манчестер Сити» достиг договоренности с «Ноттингем Форест» о трансфере полузащитника Эллиота Андерсона.
23-летний хавбек находится в расположении сборной Англии на чемпионате мира и уже прошел медосмотр в Канзас-Сити. Окончательное оформление перехода состоится после возвращения футболиста в Англию.
«Манчестер Сити» также пожелал Андерсону и сборной Англии удачи в оставшихся матчах турнира.
Инсайдеры сообщают, что сумма сделки составила 135 миллионов евро. Андерсон стал самым дорогим английским футболистом в истории.
- Андерсон – воспитанник академии «Ньюкасла».
- В «Ноттингем Форест» он перешел летом 2024 года и быстро стал одним из ключевых игроков команды.
- В составе сборной Англии полузащитник дебютировал в сентябре 2024-го.
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»