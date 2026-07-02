Игроки сборной Бельгии сначала поссорились, а потом организовали спасительный гол

Футболисты сборной Бельгии Юри Тилеманс и Леонардо Троссард поссорились по ходу второго тайма матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Сенегала.

При счете 0:2 Троссард и Тилеманс стали предъявлять друг другу претензии, их пришлось разнимать, чтобы не случилась драка.

Через несколько минут Троссард и Тилеманс организовали гол, сделавший счет 2:2. Затем Бельгия вырвала победу в дополнительное время.