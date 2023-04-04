Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Мои друзья не трогают друг друга»: Моуринью одним жестом остановил оскорбления в адрес тренера «Сампдории»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью показал, как умеет руководить болельщиками своей команды.

    Во время воскресного матча 28-го тура Серии А против «Сампдории» (3:0) фанаты римлян стали оскорблять Деяна Станковича. Они скандировали: «Ты хренов цыган».

    Моуринью заступился за коллегу и одним жестом остановил оскорбления в адрес серба.

    Болельщики «Ромы» прислушались к тренеру, после чего он показал им большой палец.

    Станкович поблагодарил Жозе во время игры и на послематчевой пресс-конференции.

    Сам Моуринью так прокомментировал инцидент: «Мои друзья не трогают друг друга. Я сделал это для отличного человека и отличного друга. У него есть дети и семья, и это было некрасиво».

    Португалец знаком со Станковичем много лет. Еще в сезоне-2009/10 они вместе выигрывали требл с «Интером».

    Фото: твиттер Juez Central, Keystone Press Agency / Global look Press

    Новости по теме
    Три клуба претендуют на Де Хеа
    Черышев рассказал о «шокирующем» сообщении от Моуринью после дебюта за сборную России 3
    Еще один четвертьфиналист ЛЧ заинтересовался Абрахамом
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 