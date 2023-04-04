«Мои друзья не трогают друг друга»: Моуринью одним жестом остановил оскорбления в адрес тренера «Сампдории»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью показал, как умеет руководить болельщиками своей команды.

Во время воскресного матча 28-го тура Серии А против «Сампдории» (3:0) фанаты римлян стали оскорблять Деяна Станковича. Они скандировали: «Ты хренов цыган».

Моуринью заступился за коллегу и одним жестом остановил оскорбления в адрес серба.

Болельщики «Ромы» прислушались к тренеру, после чего он показал им большой палец.

Станкович поблагодарил Жозе во время игры и на послематчевой пресс-конференции.

Сам Моуринью так прокомментировал инцидент: «Мои друзья не трогают друг друга. Я сделал это для отличного человека и отличного друга. У него есть дети и семья, и это было некрасиво».

Португалец знаком со Станковичем много лет. Еще в сезоне-2009/10 они вместе выигрывали требл с «Интером».

Фото: твиттер Juez Central, Keystone Press Agency / Global look Press