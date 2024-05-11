Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел

Завершился розыгрыш итальянской Серии B-2023/24.

Вслед за «Пармой» прямую путевку в высший дивизион завоевал «Комо», который тренирует Сеск Фабрегас. Эта команда сыграет в Серии А впервые с 2003 года.

Третья путевка будет разыграна в плей-офф. Там примут участие «Венеция», «Кремонезе», «Катандзаро», «Палермо», «Сампдория» и «Брешия».

«Венецию» возглавляет экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли, играет за команду российский вингер Денис Черышев. В «Сампдории» сейчас работает чемпион мира-2006 Андреа Пирло.

Вылетели в Серию С «Лекко», «Феральписало» и «Асколи». Последние не смогли спастись под руководством Массимо Карреры, приводившего «Спартак» к чемпионству в 2017 году.