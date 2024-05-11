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    • Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел

    Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел

    Завершился розыгрыш итальянской Серии B-2023/24.

    Вслед за «Пармой» прямую путевку в высший дивизион завоевал «Комо», который тренирует Сеск Фабрегас. Эта команда сыграет в Серии А впервые с 2003 года.

    Третья путевка будет разыграна в плей-офф. Там примут участие «Венеция», «Кремонезе», «Катандзаро», «Палермо», «Сампдория» и «Брешия».

    «Венецию» возглавляет экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли, играет за команду российский вингер Денис Черышев. В «Сампдории» сейчас работает чемпион мира-2006 Андреа Пирло.

    Вылетели в Серию С «Лекко», «Феральписало» и «Асколи». Последние не смогли спастись под руководством Массимо Карреры, приводившего «Спартак» к чемпионству в 2017 году.

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    Источник: «Бомбардир»

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