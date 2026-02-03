«Милан» купил 19-летнего хавбека у «Вероны»

«Милан» приобрел полузащитника Альфаджо Сиссе, принадлежавшего «Вероне». До конца текущего сезона он останется играть на правах аренды в «Катанцаро» в Серии B.
По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера игрока в «Милан» составит 8 миллионов евро плюс 1,5 миллиона в виде бонусов.
Срок контракта хавбека с «россонери» рассчитан до середины 2030 года.
- В этом сезоне 19-летний Сиссе провел за «Катанцаро» 21 матч, забил 6 голов, сделл 1 ассист.
- На его счет 2 матча за молодежную сборную Италии.
- Сиссе уже сыграл 3 встречи в Серии A за «Верону» в 2024–2025 годах.
Источник: официальный сайт «Милана»