  • Серия А. «Ювентус» и «Наполи» победили, «Интер» потерял очки

Серия А. «Ювентус» и «Наполи» победили, «Интер» потерял очки

15 марта, 00:42

В субботу состоялись три матча 29-го тура чемпионата Италии.

Лидирующий в Серии А «Интер» снова не смог выиграть – ничья 1:1 с «Аталантой».

«Наполи» на своем поле одержал волевую победу над «Лечче» – 2:1. В активе Маттео Политано 1+1.

«Ювентус» в гостях одолел «Удинезе» – 1:0. Три очка туринцам принес гол Жереми Бога на 38-й минуте.

Италия. Серия А. 29 тур
Интер - Аталанта - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Ф. Пио Эспозито, 26; 1:1 - Н. Крстович, 82.
Таблица турнира Календарь турнира
Наполи - Лечче - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Д. Зиберт, 3; 1:1 - Р. Хойлунд, 46; 2:1 - М. Политано, 67.
Таблица турнира Календарь турнира
Удинезе - Ювентус - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Ж. Бога, 38.
Таблица турнира Календарь турнира

Италия. Серия А Аталанта Интер Наполи Лечче Удинезе Ювентус
