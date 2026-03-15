Серия А. «Ювентус» и «Наполи» победили, «Интер» потерял очки

В субботу состоялись три матча 29-го тура чемпионата Италии.
Лидирующий в Серии А «Интер» снова не смог выиграть – ничья 1:1 с «Аталантой».
«Наполи» на своем поле одержал волевую победу над «Лечче» – 2:1. В активе Маттео Политано 1+1.
«Ювентус» в гостях одолел «Удинезе» – 1:0. Три очка туринцам принес гол Жереми Бога на 38-й минуте.
Италия. Серия А. 29 тур
Интер - Аталанта - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Ф. Пио Эспозито, 26; 1:1 - Н. Крстович, 82.
Наполи - Лечче - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Д. Зиберт, 3; 1:1 - Р. Хойлунд, 46; 2:1 - М. Политано, 67.
Удинезе - Ювентус - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Ж. Бога, 38.
Источник: «Бомбардир»