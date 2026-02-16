Арбитру угрожали убийством за судейство в матче «Интер» – «Ювентус»

Итальянский судья Федерико Ла Пенна обратился в полицию из-за угроз.
В соцсетях 42-летнему рефери угрожали убийством за его работу в матче 25-го тура Серии А между «Интером» и «Ювентусом» (3:2).
Полиция Рима начала расследование.
- Ла Пенна на 42-й минуте указанной игры удалил защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю.
- Француз получил вторую желтую карточку за фол против Алессандро Бастони.
- На самом деле Калюлю не коснулся соперника, а футболист «Интера» симулировал контакт и упал на газон.
- ВАР не вмешался в ситуацию, поскольку не имеет права проверять повторные предупреждения.
Источник: ANSA