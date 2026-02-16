Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Арбитру угрожали убийством за судейство в матче «Интер» – «Ювентус»

Арбитру угрожали убийством за судейство в матче «Интер» – «Ювентус»

Вчера, 23:24
2

Итальянский судья Федерико Ла Пенна обратился в полицию из-за угроз.

В соцсетях 42-летнему рефери угрожали убийством за его работу в матче 25-го тура Серии А между «Интером» и «Ювентусом» (3:2).

Полиция Рима начала расследование.

  • Ла Пенна на 42-й минуте указанной игры удалил защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю.
  • Француз получил вторую желтую карточку за фол против Алессандро Бастони.
  • На самом деле Калюлю не коснулся соперника, а футболист «Интера» симулировал контакт и упал на газон.
  • ВАР не вмешался в ситуацию, поскольку не имеет права проверять повторные предупреждения.

Комментарии (2)
Император 1
1771274386
Ему же на эмоциях сказали. Могли бы заодно дело о взятках рассмотреть
Ответить
Нейтральный болельщик
1771282828
Надо обязательно вводить просмотр ВАР при второй желтой карточке, слишком большие последствия потом негативные имеем
Ответить
