Арбитру угрожали убийством за судейство в матче «Интер» – «Ювентус»

Итальянский судья Федерико Ла Пенна обратился в полицию из-за угроз.

В соцсетях 42-летнему рефери угрожали убийством за его работу в матче 25-го тура Серии А между «Интером» и «Ювентусом» (3:2).

Полиция Рима начала расследование.