Серия А. «Интер» в большинстве вырвал победу над «Юве» Спаллетти (3:2), Камбьясо забил в свои и чужие

«Интер» оказался сильнее «Ювентуса» в 25-м туре Серии А. Решающий гол на 90-й минуте забил Петр Зелински.

«Ювентус» Лучано Спаллетти играл в меньшинстве с 42-й минуты после удаления Пьера Калюлю.

Защитник «Юве» Андреа Камбьясо забил в свои и чужие ворота.

«Интер» лидирует с восьмиочковым отрывом, но у идущего вторым «Милана» матч в запасе. «Ювентус» опустился на пятое место.