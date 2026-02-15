Введите ваш ник на сайте
  Серия А. «Интер» в большинстве вырвал победу над «Юве» Спаллетти (3:2), Камбьясо забил в свои и чужие

Серия А. «Интер» в большинстве вырвал победу над «Юве» Спаллетти (3:2), Камбьясо забил в свои и чужие

Сегодня, 00:43

«Интер» оказался сильнее «Ювентуса» в 25-м туре Серии А. Решающий гол на 90-й минуте забил Петр Зелински.

«Ювентус» Лучано Спаллетти играл в меньшинстве с 42-й минуты после удаления Пьера Калюлю.

Защитник «Юве» Андреа Камбьясо забил в свои и чужие ворота.

«Интер» лидирует с восьмиочковым отрывом, но у идущего вторым «Милана» матч в запасе. «Ювентус» опустился на пятое место.

Италия. Серия А. 25 тур
Интер - Ювентус - 3:2 (1:1)
Голы: 1:0 - А. Камбьясо, 17 (в свои ворота); 1:1 - А. Камбьясо, 26; 2:1 - Ф. Пио Эспозито, 76; 2:2 - М. Локателли, 83; 3:2 - П. Зелински, 90.
Удаления: нет - П. Калюлю, 42 (вторая ж.к).
